'BND başkanı görevden alınıyor'



Alman dış istihbarat birimi Federal Haberalma Teşkilatı'nın (BND) Başkanı Gerhard Schindler, Alman basınında çıkan iddialara göre görevinden alınacak. Süddeutsche Zeitung'un, hükümete yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Schindler'in yerine Maliye Bakanlığı bürokratlarından Bruno Kahl atanacak. İlgili haberde bu değişikliğin başbakanlık tarafından talep edildiği öne sürülüyor. İddialar emniyet birimlerince Alman haber ajansı dpa'ya doğrulandı.

BND Başkanı Schindler, geçtiğimiz yıl açığa çıkan dinleme skandalının ardından yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. BND'nin, Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu‘nun (NSA) yazılımını kullanarak Avrupalı müttefiklerin iletişimini takip altına aldığının ortaya çıkması yoğun tartışmalara yol açmıştı.

Schindler'den görevi devralacağı belirtilen Bruno Kahl'ın Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble‘ye yakın bir isim olduğu belirtiliyor. 53 yaşındaki bürokrat, içişleri bakanlığı döneminde Schäuble ile birlikte çalışmıştı. Konu ile ilgili resmi açıklamanın Çarşamba günü yapılacağı belirtiliyor.