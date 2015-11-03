BND Afgan tacirlere karşı uyardı



BND Başkanı Gerhard Schindler, Berlin'de düzenlenen bir istihbarat toplantısında uluslararası gelişmeler hakkında bilgi verdi. Basına kapalı toplantıda konuşan Schindler, Afganistan'dan artan sığınmacı akınının ardında bir insan kaçakçılığı şebekesinin bulunduğunu söyledi.

BND Başkanı, "son derece profesyonel" olarak tanımladığı şebekenin "Türkiye'den Yunanistan, İtalya ve Fransa'ya uzanan bir organizasyon" olduğunu söyledi.

Schindler, sığınmacı akını boyunca kurulan altyapı ve para akışının da incelendiğini açıkladı.

Afganistan'daki durumu kritik olarak niteleyen Schindler, güncel kriz odakları arasında Suriye, Irak, Libya, Yemen ve Somali'yi saydı. BND Başkanı, "Çeteler, milisler ve terör örgütleri durumdan çıkar sağlıyor" dedi.

'IŞİD'in binlerce cihatçısı var'

BND Başkanı Schindler IŞİD'le mücadele hakkında da bilgi verdi. Irak ve Suriye'nin geniş kesimlerini elinde tutan terör örgütü, yaklaşık bir yıl önce hilafet devleti ilan etmişti. Terör örgütünün kısmen devlet yapısına kavuştuğunu söyleyen Schindler, IŞİD emirlerinin insanlık dışı ve gaddarca bir idare sergilediğini belirtti.

IŞİD'in sıkı şekilde örgütlenmiş bir askeri yapıya sahip olduğuna işaret eden Schindler, dünyanın dört bir yanından gelen cihatçıların IŞİD'in emrinde olduğunu belirtti. Alman İstihbarat Başkanına göre cihatçıların 3 bin 500'den fazlası Batı Avrupa ülkelerinden gitti. Bunlardan 700'ünü ise Almanya'dan giden kadın ve erkek cihatçılar oluşturuyor.

'Batı karşıtı milliyetçi-popülistler güç kazanıyor'

BND Başkanı Schindler Çin, Rusya ve Hindistan'da milliyetçi-popülist siyasi hareketlerin güçlendiği uyarısında da bulundu. Schindler, Batı karşıtı sloganların yön verdiği sözkonusu aktörlerin güç kazanmasının, uluslararası kriz odaklarıyla mücadeleyi stratejik açıdan zorlaştırdığını vurguladı.