BM'yi protesto etmek için göz kapağını da dikti

Niğde'de yaşamını sürdüren İran uyruklu Ghola Reza Shırdam, başka ülkeye sığınma talebine cevap vermediğini öne sürdüğü Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğini protesto için sol göz kapağını dikti.

Siyasi sebeplerle 2009'da İran'dan Türkiye'ye gelen ve başka ülkeye sığınma talebine cevap alamadığını ileri süren Shırdam, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğini (UNHCR) protesto için ağzını ve kulaklarını iğne iplikle dikmişti. UNHCR’den yanıt alamayan Shırdam, bu kez sol göz kapağını dikerek protestosunu sürdürdü.

Kale Mahallesi'ndeki evinde eylemlerini sürdüren, ağzının kenarlarını diktiği için güçlükle konuşabilen Shırdam (48), gazetecilere, Türkiye'ye geldiği yıl Ankara'da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine sığınma başvurusunda bulunduğunu, talebi onaylanınca resmi sığınmacı olarak görüldüğünü söyledi.

Resmi sığınmacı olduğu için başka bir ülkeye geçme hakkı bulunduğunu ifade eden Shırdam, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine müracaat ettiğini, 7 yıldır yanıt alamadığı için bu durumu protesto amacıyla bu kez sol gözünü diktiğini anlattı.

Shırdam, kimsenin neden böyle bir şey yaptığını, ne istediğini sormadığını, eylemini devam ettireceğini ifade ederek, şöyle dedi:

"75 gün önce ağzımı ve kulaklarımı dikmiştim ama kulaklarım yırtıldı. Ben bu şekilde devam edeceğim. 76 gündür hiçbir şey yemiyorum, 4 gündür su da içmiyorum. Hiç kuvvetim kalmadı, çok zayıfladım, ayakta duramıyorum, başım dönüyor. Bu yüzden devamlı oturuyorum. Tek isteğim buradan gitmek, başa bir şey istemiyorum. Nereye olursa olsun buradan göndersinler beni" dedi

Kendisine ayda 25 dolar yardım yapıldığını aktaran Shırdam, "Kendileri 25 dolarla geçinebilirler mi? Bu paraya ev kirasını mı vereyim yoksa gıda mı alayım? Bu şekilde 15 gün daha devam edersem ölürüm. Ondan sonra da her şey bitecek." sözlerine yer verdi.