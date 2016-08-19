BM'ye 'sessizlik ve sahtekarlık' suçlaması



İkinci Dünya Savaşı sonrasının en büyük insani dramının yaşandığı bir dönemde günümüzde 130 milyonu aşkın insan hayatta kalabilmek için insani yardıma muhtaç. 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü vesilesiyle hazırlanan dilekçeye imza atan yüzlerce yardım çalışanı, çatışma bölgelerindeki sivillerin daha iyi korunmasını talep ederek, Birleşmiş Milletleri (BM) yardım çalışmalarını kolay hedef haline getiren 'sessizlik ve sahtekarlık kültürüne son vermeye' çağırdı.

Dilekçede BM kuruluşları, hükümetler ve uluslararası yardım kuruluşları, cephede yardım hizmeti vermeye çalışan kişileri 'on yıllardır kalpsizce ihmal etmekle' suçlanarak, "2010-2015 yılları arasında iki bini aşkın yardım çalışanı kaçırıldı, tehdit, şantaj ve saldırılara maruz bırakıldı, temsili hedef olarak kullanıldı, bombalandı, vuruldu ve diğer şekillerde işlerini yaparken saldırıya uğradı. Görevdeki ve eski yardım çalışanları olarak, aramızdan bu kadar çoğu dünyanın dört bir yanındaki kriz bölgelerinde öldürülüp, tecavüze uğrayıp, rehin alınıp, saldırganlar cezasız kalırken artık sessiz kalamayız" ifadesine yer verildi.

Hukuki statü talebi

İnternet dilekçe platformu Change.org'da açılan dilekçede yardım çalışanlarına, uluslararası insani yardım hukuku çerçevesinde güvenli bir yasal statü tanınması ve yardım çalışanlarının durumuyla ilgili BM tarafından özel bir raportör atanması talep edildi.

Dilekçe kampanyasına katılan sivil toplum örgütlerinden Cenevre merkezli Report The Abuse'un kurucusu Megan Nobert de, BM'yi yardım çalışanlarının güvenliği konusunda görev üstlenmeye çağırdı. Güney Sudan'da bir BM kuruluşunun taşeron kuruluş çalışanı tarafından tecavüze uğramasıyla gündeme gelen Nobert, yardım çalışanlarının her gün şiddete maruz kaldığına dikkat çekerek, "Sosyal medya, yardım çalışanlarının sesini duyurabilmesini kolaylaştırıyor. Artık cinsel şiddet, kaçırmalar, ihmalkârlık ve sorumluluklar gibi konularda konuşmaya başlamanın zamanı" açıklaması yaptı.

Dilekçe kampanyasının başlatılmasında temmuz ayında Güney Sudan'da yaşanan şiddet olayının etkili olduğu belirtiliyor. Başkent Cuba'da üniformalı Güney Sudan askerleri bir kamptaki bir gazeteciyi öldürüp, yardım çalışanlarına toplu tecavüzde bulunmuş, görgü tanıkları yakında konuşlu BM barış gücü askerlerinin yapılan yardım çağrılarına yanıt vermediği suçlamasında bulunmuştu. BM Genel Sekreteri Ban ki Moon çarşamba günü olayla ilgili özel soruşturma açılması talimatı verdi.