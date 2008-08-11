BMW'nin yenilediği '3 Serisi' 21 Eylül'de satışa çıkıyor

BMW'nin tüm dünyada ve Türkiye'de en fazla sattığı model olan "3 serisi"nin yenilenmiş modeli sonbaharda satışa çıkıyor. Avrupa ve Türkiye'de aynı anda satışa sunulacak 3 serisi, 21 Eylül 2008'de showroomlarda boy gösterecek. , Halen 36 bin eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulan 3 serisinin yenilenmiş versiyonunda baz fiyatının eskisinden yüzde 5-8 oranında yüksek olması öngörülüyor. Aracın fiyatının uygun olması için BMW Türkiye Distribütörü Borusan Otomotiv, BMW AG ile pazarlık yapıyor. Geçen yıl Türkiye'de 7 bin 256 adet BMW satan Borusan Otomotiv, bu yıl 6 bin 500 adetlerin üzerine çıkmayı hedefliyor. Geliştirilmiş ve genişletilmiş motor seçenekleri ve BMW EfficientDynamics anlayışıyla yenilenen BMW 3 serisi, sürüş keyfi, güvenlik ve konfor ayrıcalıklarının yanı sıra düşük yakıt tüketimi ve egzoz emisyon oranıyla da hem kullanıcının hem de çevrenin dostu olmaya aday.