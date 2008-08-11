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Yaşam

BMW'nin yenilediği '3 Serisi' 21 Eylül'de satışa çıkıyor

Halen 36 bin eurodan başlayan fiyatlarla Türkiye'de satılan mevcut 3 serisinin yenilenen versiyonu eskisinden pahalı olacak

11 Ağustos 2008 03:00

BMW'nin tüm dünyada ve Türkiye'de en fazla sattığı model olan "3 serisi"nin yenilenmiş modeli sonbaharda satışa çıkıyor. Avrupa ve Türkiye'de aynı anda satışa sunulacak 3 serisi, 21 Eylül 2008'de showroomlarda boy gösterecek. , Halen 36 bin eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulan 3 serisinin yenilenmiş versiyonunda baz fiyatının eskisinden yüzde 5-8 oranında yüksek olması öngörülüyor. Aracın fiyatının uygun olması için BMW Türkiye Distribütörü Borusan Otomotiv, BMW AG ile pazarlık yapıyor. Geçen yıl Türkiye'de 7 bin 256 adet BMW satan Borusan Otomotiv, bu yıl 6 bin 500 adetlerin üzerine çıkmayı hedefliyor. Geliştirilmiş ve genişletilmiş motor seçenekleri ve BMW EfficientDynamics anlayışıyla yenilenen BMW 3 serisi, sürüş keyfi, güvenlik ve konfor ayrıcalıklarının yanı sıra düşük yakıt tüketimi ve egzoz emisyon oranıyla da hem kullanıcının hem de çevrenin dostu olmaya aday.

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