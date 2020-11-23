BMW, alaycı açıklaması için özür diledi

BMW, Twitter’da yaptığı bir paylaşımında, alaycı bir tabir olan "OK. Boomer" ifadesini kullandı. Tepkiler üzerine özür dilemek zorunda kaldı.

Webtekno’nun haberine göre, Almanya merkezli otomativ şirketi BMW şu sıralar ilginç bir tartışmanın içerisinde. Bir süredir araçlarının tasarımlarında değişikliğe giden marka, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla da daha fazla tüketiciye duyurmaya çalışıyor.

BMW hayranlarının bu değişimden memnun olmamaları, ortalığı karıştırdı. BMW'nin verdiği cevap, şirketin daha fazla tepki almasına yol açtı. Hal böyle olunca da geri adım atmak zorunda kalan şirket, konuyla ilgili açıklama yaparak özür diledi.





Her şey, BMW'nin 15 Kasım'da attığı bir tweetle başladı. Şirket bu tweetinde, bir süredir hayatımızda olan ve alay amaçlı kullanılan tabir, "OK. Boomer" ifadesinden sonra "Değişmemek için bahanen ne?" diye sordu. Bu paylaşım, BMW hayranlarını daha da çok kızdırdı. Öyle ki tweet altına gelen 812 adet olumsuz yorum, şirketi daha da çıkmaza soktu. Olumsuz yorumlar sonra özür dileyen BMW, amaçlarının kimseyi kırmak olmadığını ifade etti.