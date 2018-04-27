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BMVD Başkanı Sarıgül, AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için istifa etti

İSTANBUL, (DHA) BÜYÜK Mükellefler Vergi Dairesi (BMVD) Başkanı Bülent Sarıgül, bu görevinden istifa etti

27 Nisan 2018 15:04

İSTANBUL, (DHA) BÜYÜK Mükellefler Vergi Dairesi (BMVD) Başkanı Bülent Sarıgül, bu görevinden istifa etti. Sarıgül\'ün, 24 Haziran\'da yapılacak seçimlerde AK Parti\'den milletvekili aday adayı olacağı öğrenildi.

Bülent Sarıgül\'ün özgeçmişi söyle:

1968 yılında Gaziantep’te doğdu. 1986 yılında Gaziantep Atatürk Lisesinden, 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. Bir süre Hazine Müsteşarlığı\'nda Uzman Yardımcısı olarak çalıştıktan sonra, 2.5.1993\'de  Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak Maliye Teftiş Kurulu\'na girdi.5.8.1996 tarihinde Maliye Müfettişliğine, 2003 yılında da Maliye Başmüfettişliğine atandı. 2002-2004 yıllarında staj ve yurt dışı öğrenim için gönderildiği ABD. Boston Üniversitesinde Finansal Ekonomi dalında yüksek lisans yaptı.

15.2.2005-13.6.2006 arasında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında koordinatör olarak görev yaptı. 13.6.2006 tarihinde İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı\'na vekâleten Grup Müdürü  olarak atandı. 2006-2007 yıllarında Anadolu Kurumlar Uygulama Grup Müdürlüğü, 2007-2008 yıllarında Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü, 2008-2009-2010 yıllarında Denetim Grup Müdürlüğü görevlerini yürüttü.01.03.2010 tarihinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na atandı. 2010-2018 arasında TMSF bünyesindeki Türk Ticaret Bankası A.Ş.’de denetim ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu.

YURTDIŞI GÖREV VE SEMİNERLER 

Nisan-2005   BM Suçun Önlenmesi ve Suç Adaleti 11. Konferansı – Bangkok-THAILAND

Mayıs-2005   EU TAIEX Karapara ile Mücadele Semineri – Lahey- HOLLANDA

Kasım-2005  SDEA Karapara ile Mücadele Semineri – Glasgow – İSKOÇYA

Eylül-2011    Büyük Mükellefler Vergi Daireleri Semineri – Budapeşte - MACARİSTAN

Eylül-2012    Transfer Fiyatlandırması Semineri – OECD – Paris - FRANSA

YAYINLAR

1- Makale, Yaklaşım Dergisi 2000/Şubat (sayı:86), Faiz Giderleri ve Kur Farklarının Muhasebeleştirilme Usulünün Vergi ve SPK Mevzuatı Karşısındaki Durumu ve Dağıtılabilir Kar Üzerindeki Etkisi

2- Kitapçık, İSMMMO Yayın No:104, Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun ‘’Uygulama Şekli’’ (5736 s.k. ile dava aşamasındaki dosyalarla ilgili ikinci bir uzlaşma hakkı verilmesi ile ilgili.)

3- Makale, Yaklaşım Dergisi 2009/Eylül (sayı:201), Varlık Barışının Süresinin Uzatılması ve Vergi İnceleme Boyutu (5811s.k. 2.kez uygulanması ile ilgili).

(FOTOĞRAF)

 

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