BM'nin Rusya'ya yaptığı "Şam'a baskı" çağrısına Suriye'den cevap: Hükümetimiz tam egemenliğe sahiptir

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın İsviçre'nin RTS televizyonuna verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Cenevre sürecinin ilerlemesi suretiyle yeni anayasayla yeni seçimlere gidilmesi için Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a baskı yapma çağrısında bulunmasına tepki gösteren Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Suriye'nin hiç kimsenin baskı yapamayacağı egemen bir devlet, Moskova'nın da Şam'ın müttefiki olduğunu söyledi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmelerde BM Temsilcisi'nin 'yanlış yaptığını' savunan Suriyeli diplomat şöyle konuştu:

"Hükümetimiz tam egemenliğe sahiptir, bize hiç kimse baskı yapamaz. Müttefiklerimiz var, dostlarımız var, sahada bizimle birlikte savaşanlar var. Bu yüzden BM Temsilcisi'nin röportajda yanlışlıkla söylemiş olabileceği şey, bizim müttefiklerimizle olan ilişkilerimizin gerçek durumunu yansıtmıyor."

"Arabuluculuğuna gölge düşürdü"

BM Özel Temsilcisi'nin açıklamasının arabuluculuğuna gölge düşürdüğünü, bunun tüm BM inisiyatifindeki Cenevre sürecini olumsuz etkileyeceğini belirten Caferi, diğer yandan Soçi'de Suriyeli muhaliflerle olası bir görüşmenin bazı şartlarla yapılabileceğini söyledi. Caferi, "Soçi programı, Cenevre ve Astana'dan tamamen farklı. Doğrudan görüşmeler için Riyad-2 Konferansı'nın sonuç bildirgesinin mimarları, onu geri çekmeli. Ayrıca muhalifler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı doğrultusunda gerçekten temsili bir heyet kurmalı" dedi.

Suriyeli diplomat, Batı'nın yönlendirmesiyle Suudi Arabistan'ın desteklediği muhaliflerin 8. Cenevre müzakerelerine gelmeden önce Riyad-2 Konferansı sonuç bildirgesi yayımlayarak Cenevre sürecine şantaj ve sabotaj yaptıklarını, Cenevre'ye vardıktan sonra da bildirgeyi çekmek yerine destekleyen ek açıklamalarda bulunduklarını dile getirdi. Sözkonusu bildirgede muhalifler, Esad'ın iktidarı bırakması ve geçiş sürecinde yer almaması talebine geri dönüş yapmıştı.