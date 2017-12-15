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Dünya

Cenevre'deki Suriye görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye görüşmelerinde sonuç alınamadığını açıkladı

15 Aralık 2017 00:42

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İsviçre'nin Cenevre kentinde 28 Kasım'da başlayan Suriye konulu Cenevre 8 görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı. 

Suriye konulu Cenevre 8 görüşmelerinin son gününde Mistura, rejim ve muhalefet heyetleriyle ayrı ayrı bir araya geldi. Görüşmelerin ardından BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenleyen Mistura, 28 Kasım'dan bu yana muhaliflerle 11, rejim heyetiyle 7 toplantı yaptıklarını söyledi. 

Muhaliflerin, görüşmelerin içeriğini oluşturan geçiş yönetimi, anayasa, seçimler ve terörizmle mücadeleden oluşan 4 temel başlığın tamamını masaya yatırdığını vurgulayan Mistura, rejimin ise sadece "terörizm" başlığına odaklandığını kaydetti. Özel Temsilci Mistura, Cenevre 8 görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığına dikkati çekerek, "Başaramadık. Altın bir fırsat kaçırıldı." değerlendirmesinde bulundu. 

Suriye'de Beşşar Esed görevi bırakmadan geçiş yönetiminin başlamayacağının vurgulandığı Riyad 2 toplantısı bildirisinin geri çekilmesine yönelik rejim heyetinin görüşmelerdeki talebine tepki gösteren Mistura, rejimin bu talebinin "mantıklı" ve "kabul edilebilir" bir tarafı olmadığını ifade etti. 
Görüşmelerin devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya Mistura, "Diğer alternatifler ne? Cevabım evet. Ocak ayında tekrar başlatmayı planlıyorum." yanıtını verdi. 

Mistura, görüşmelere ilişkin gelecek hafta BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i bilgilendireceğini bildirdi.  "Cenevre 9'un ocak ayında başlaması için BM Genel Sekreteri ile görüşeceğim." diyen Mistura, Suriye sorununa siyasi çözüm adresinin Cenevre olduğunu tekrarladı. 

 

 

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