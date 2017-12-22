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Dünya
Deutsche Welle

BM'nin Kudüs kararına dünyadan ilk tepkiler

BM Genel Kurulu'nda kabul edilen Kudüs tasarısı, Filistin'de memnuniyet yaratırken, İsrail alınan kararı "abes" olarak niteledi

22 Aralık 2017 00:45

BM Genel Kurulu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki olarak sunulan karar tasarısını dokuza karşı 128 oyla kabul etmesine ilk tepkiler gelmeye başladı.

Kudüs tasarısı, ABD'ye rağmen BM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Genel Kurul üyesi 193 ülkeden 172'sinin katıldığı ve 35 ülkenin çekimser kaldığı oylamanın sonucu Filistin'de memnuniyet yarattı. Tasarının kabul edilmesinin ardından açıklama yapan Filistin Başkanı Mahmud Abbas'ın sözcüsü Nebil Ebu Ridaniye, "oylamanın Filistin için bir zafer olduğunu" söyledi. Ridaniye, "Bu işgale son vermek ve Doğu Kudüs'ün başkentimiz olduğu bir Filistin devleti kurmak için BM ve tüm uluslararası forumlardaki çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

İsrail ret ve çekimser sayısından memnun

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Facebook'ta paylaştığı video mesajda, kabul edilen karar tasarısını "abes" olarak niteledi. "Kudüs'ün her zaman İsrail'in başkenti olduğunu ve hep öyle kalacağını" söyleyen Netanyahu, "bu absürt tiyatroya katılmayı reddeden ülke sayısının fazlalığını" ise takdir ettiğini belirtti.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada da İsrail'in BM'nin kararını reddettiği, buna karşın "tasarı lehinde oy kullanmayan ülkelerin sayısının çokluğundan ötürü memnun olduğu" belirtildi.

Açıklamada, "İsrail'le birlikte oy kullanan" ülkelere ve "Kudüs lehinde net bir duruş sergileyen" ABD Başkanı Trump'a teşekkür edildi.

AP/AFP/Reuters,CÖ/BK
© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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