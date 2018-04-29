BM'nin eğittiği ebelerden Arakanlı Müslüman mültecilere doğum ve acil yardım hizmeti

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA) kriz koşullarında çalışma eğitimi verdiği 35 ebe, Myanmar'dan Bangladeş sınırına kaçan yüz binlerce Arakanlı Müslüman mülteciye acil yardım hizmeti veriyor.

Reuters ajansının haberine göre ebeler, mülteci krizinin başladığı geçen aydan bu yana 200'e yakın bebek dünyaya getirdi.

Ebeler Cox Bazar'daki Myanmar hükümetinin yönettiği iki kampta genç annelere yardımın yanı sıra, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve cinsel şiddet vakalarında da mültecilere yardımcı oluyor.

UNFPA Sağlı Direktörü Satya Doraiswamy, "Akan insan sayısı, olayın büyüklüğü başa çıkması zor düzeyde. Ebelerimiz daha normal durumlarda, Bangladeşli kadırlarla çalışmaya alışkın, dil meselesi ve başka zorluklar var ama bunlarla başa çıkıyorlar" dedi.

Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu militanlarının 25 Ağustos'ta bazı polis noktalarına ve bir ordu kampına düzenledikleri saldırılarda 10'a yakın kişi ölmüştü.

Myanmar ordusu daha sonra büyük bir misillemeye girişti.

400 bin Arakanlı Müslüman evlerini terk etti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) göre Bangladeş'e kaçan mültecilerin yüzde 60'dan fazlası çocuk. UNICEF, daha önce böylesi bir durum görülmediğini vurguluyor.

Cinsel şiddet dışında Arakanlı Müslüman kız çocuklarının karşılaştığı bir başka sorun da çocuk yaşta evlilik.

BM'nin bu yıl başında yaptığı bir araştırmaya göre Malezya, Hindistan ve Endonezya'ya kaçan Arakanlı Müslüman kız çocuklarının yarısından fazlası çocuk gelin oldu.