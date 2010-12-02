-BM'NİN ''DÜNYADA EKONOMİK DURUM VE BEKLENTİLER'' RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 01.12.2010 - BM, dünya ekonomisindeki toparlanmanın 2010 yılının ortasından beri ivme kaybetmeye başladığını belirterek tüm ekonomik göstergelerin 2011'de daha zayıf ekonomik büyümenin olmasının beklendiğini kaydetti. BM, 2011 yılına ait ''Dünyada Ekonomik Durum ve Beklentiler'' adlı raporunu yayımladı. Raporda, 2010 yılında 3,6 oranında olan dünyanın ekonomik büyümesinin 2011 yılında yüzde 3,1'e düşmesinin, 2012 yılında ise yüzde 3,5'e çıkmasının beklendiği belirtildi. BM, bu ekonomik büyüme oranlarının yetersiz olduğunu vurgulayarak, 2008 yılındaki küresel ekonomik kriz dolayısıyla yaşanan istihdam kayıplarının telafi edilemeyeceğine işaret etti. Ülkelerin harcamalarını azaltmalarının ve vergileri yükseltmelerinin de işsizlik sorununu daha kötü hale getirdiğini belirten BM, 2008 yılındaki küresel ekonomik krizde dünyada en az 30 milyonluk istihdam kaybının yaşandığı hatırlatarak, bu istihdamın geri kazanılabilmesi için 5 yıl gerektiği öngörüsünde bulundu. Ülkelerin para politikalarında eşgüdüm sağlayamamalarının küresel pazarları daha da tutarsız ve değişken hale getirdiği vurgulanan raporda, ülkelerin ekonomik toparlanmayı sağlamada birlikte çalışmaları gerektiği belirtildi. -ÜLKELERİN BÜYÜME ORANLARI- Raporda Türkiye'nin 2010 yılında yüzde 7,4 olan ekonomik büyümesinin 2011 yılında yüzde 4,6, 2012 yılında ise yüzde 5 oranında olacağı tahmininde bulunuldu. Raporda 2010 yılında yüzde 2,6 olan ABD'nin ekonomik büyümesinin, 2011 yılına yüzde 2,2'ye düşmesinin, 2012 yılında ise yüzde 2,8'e çıkmasının beklendiği ifade edildi. Raporda 2008 yılında ekonomik krizin vurduğu ABD'nin daha 4 yıl daha, yaşadığı işsizlik sorununu aşmasının beklenmediği de kaydedildi. Avrupa'da ise bu yıl yüzde 1,6 olan ekonomik büyümenin 2011'de yüzde 1,3'e düşeceği, 2012 yılında ise yüzde 1,7 olmasının beklendiği bildirildi. Avrupa ülkeleri arasında özellikle Yunanistan, İrlanda, Portekiz ve İspanya'daki ekonomik büyümenin ortalamanın daha altında olacağı, bu 4 ülkenin ekonomilerinin durgunlukta kalmaya devam edeceği belirtildi. Japonya'da 2010 yılında yüzde 2,7 olan ekonomik büyümenin 2011 yılında büyük bir düşüşle yüzde 1,1'e gerileyeceği, 2012 yılında ise yüzde 1,4 olacağı tahmininde bulunuldu. Çin, Hindistan ve Brezilya'nın ekonomik büyümesinde de gelecek 2 yıl içinde yavaşlamalar görüleceği belirtilen raporda, ekonomik büyümesi bu yıl sırasıyla yüzde 10,1, 8,4 ve 7,6 olan bu 3 ülkenin, 2011 yılında ekonomik büyümelerin yüzde sırasıyla 8,9, 8,2 ve 4,5; 2012 yılında ise yüzde 9, 8,4 ve 5,2 olmasının beklendiği açıklandı. Rusya'da ise bu yıl yüzde 3,9 olan ekonomik büyümenin gelecek yıl yüzde 3,7'ye düşmesinin, 2012 yılında ise yine 3,9'a çıkmasının öngörüldüğü belirtildi. Ekonomik büyümenin Latin Amerika ülkelerinde gelecek yıl yüzde 4,1, 2012 yılında yüzde 4,3, Afrika'da ise 2011'de yüzde 5, 2012'de de yüzde 5,1 olmasının beklendiği ifade edildi. Dünyada enflasyon oranının gelecek 2 yıl içinde düşük seviyede kalmaya devam edeceği yönündeki öngörü ise, raporun olumlu yönlerinden biri oldu.