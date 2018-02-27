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Dünya

BM/Lacroix Kıbrıs'ta Akıncı ve Anastasiadis ile görüşecek

Ali Ruhluel / Lefkoşa, 27 şubat (DHA) - Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü Operasyonları’ndan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Güney Kıbrıs siyasi liderleriyle görüşmek üzere yarın Kıbrıs’a ge

27 Şubat 2018 19:36

Ali Ruhluel / Lefkoşa, 27 şubat (DHA) - Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü Operasyonları’ndan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Güney Kıbrıs siyasi liderleriyle görüşmek üzere yarın Kıbrıs’a geliyor.

Lacroix, Cuma günü KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek. BM’den yapılan açıklamaya göre, yarın akşam adaya gelecek olan Lacroix, ziyareti süresince iki toplum lideri, temsilcileri ve yöneticileriyle görüşmelerde bulunacak.

Lacroix, BM Genel Sekreteri Temsilcisi, BM Misyon Şefi Elizabeth Spehar ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü Komutanı Muhammed Humayun Kabir ile de görüşecek.

Kayıp Şahıslar Komitesi ve diplomatlarla da temaslarda bulunacak Lacroix, Uluslararası Kadın Günü nedeniyle perşembe akşamı ara bölgede düzenlenecek iki toplumlu etkinlikte konuşma yapacak. BM Güvenlik Konseyi, geçen ay Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün görev süresini altı ay daha uzatmıştı.

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