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Dünya

BM hain saldırıyı kınadı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

21 Ekim 2011 00:53

-BM hain saldırıyı kınadı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 20.10.2011 - BM Sözcüsü Martin Nesirky, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, Hakkari'de 24 askerin yaşamını yitirdiği saldırıları kınadığını bildirdi. Sözcü Nesirky, günlük basın brifinginde gazetecilerin Hakkari'deki terör saldırısıyla ilgili yapılan açıklamaya ilişkin soruları üzerine, dünkü açıklamada BM'nin saldırılara yönelik tutumunda bir farklılık ya da yumuşama niyetinin bulunmadığını belirterek, şunları kaydetti: ''Genel Sekreter Ban, (saldırıyla ilgili olarak) endişesini ivedilikle dile getirdi ve PKK saldırılarının açıkça kabul edilemez olduğunu belirtti. Genel Sekreter saldırıları kınıyor ve bir kez daha terör şiddeti karşısında Türk hükümeti ve halkına en derin üzüntülerini sunuyor.''

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