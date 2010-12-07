-BMGK'NIN YAPISININ REFORMU GÜNDEMDE YENİ PAZAR (A.A) - 12.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "BM Güvenlik Konseyinin yapısının reforme edilmesi aslında şu anda dünyanın gündeminde. Bu, sadece senin ve benim sorunum değil. Aslında dünyanın birçok ülkesi aynı bizler gibi düşünüyor" dedi. Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadiç'in de katılımıyla Yeni Pazar kentinde Boşnak bakanlar ve belediye başkanları ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Tadiç ile gazetecilere açıklama yaparak soruları yanıtladı. Tadiç, konuşmasında Başbakan Erdoğan ile ele aldıkları konular hakkında bilgi verdi. Başbakan Erdoğan da Tadiç'e ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti. Erdoğan, özellikle Türkiye, Sırbistan, Bosna Hersek arasındaki süreç ile ilgili Sırp parlamentosunda ''Cesaretle çıkardığı kararın'' her türlü takdirin üzerinde olduğunu kaydetti. Erdoğan, şöyle konuştu: ''Bir gerçeği tespit etmek lazım. Ekonomi risktir, siyaset risktir, yaşam risktir. Liderler bu riski göze aldıkları sürece başarıyı yakalarlar. İnsanlık barış dolu bir dünyanın özlemini çekiyor. Bu dünyanın inşası için biz liderlere büyük görev düşüyor. Belki biz cesaretle attığımız bu adımla risk alıyor olabiliriz. Bazı çıkar çevrelerinin nasıl değerlendireceği önemli değil. Önemli olan tarih bizi nasıl yargılayacak. Geçmişten ibret alarak geleceği inşa ediyoruz. İnşa ederken de el ele önemli adımlar atıyoruz. Sırp parlamentosunda da atılan adım da budur.'' Dün Srebrenitsa'da yapılan anma törenine Sırbistan Cumhurbaşkanı Tadiç'in de katıldığını anımsatan Başbakan, ''Çünkü insanlık bizden bunu bekliyor. Bazıları cehalet içinde bir şeyler yapabilir ama biz nefislerimizi değil vicdanımızın sesini duyacağız'' dedi. Türkiye ile Sırbistan arasında stratejik bir yapılanmanın gayreti içinde olduklarını da ifade eden Erdoğan, dünyada yaşanan ekonomik krize rağmen iki ülkenin iktisadi anlamdaki iş birliği imkanlarını ortaya koyduğunu söyledi. İki ülkenin yeni bir sürecin başlangıcında olduğunu anlatan Erdoğan, Yeni Pazar'da gördüğü olumlu manzaradan da son derece memnun olduğunu ifade etti. Başbakan Erdoğan, daha sonra bir gazetecinin ''BM Güvenlik Konseyinin yapısı'' ile ilgili sorusunu yanıtladı. Erdoğan şöyle konuştu: ''BM Güvenlik Konseyinin yapısının reforme edilmesi aslında şu anda dünyanın gündeminde. Bu, sadece senin ve benim sorunum değil. Aslında dünyanın birçok ülkesi aynı bizler gibi düşünüyor. 'Daimi' ve 'geçici' üyelik ayrımcılığına artık bir karşı duruş başladı. Artık şu tartışılıyor; bütün BM Güvenlik Konseyi üyeleri daimi olsun, ülkeleri belirlensin gerekirse bunlar değişebilsin. Ama bu ülkeler nasıl olacak? 'Kıtalara göre temsil olsun' diyenler var, 'inanç gruplarının aynı şekilde burada temsili olsun' diyenler var, 'nüfusa göre temsilin olması gerekir' diyenler var bunları çoğaltabiliriz. Ama bir reform talebi şu anda konuşulmaya, tartışılmaya başlandı. Bunun Türkiye olması veya başka ülke olması önemli değil. Ama 'siz 10 tane geçici üye' der de 5 tane daimi üyeye bunların iradesini mahkum ederseniz bu adil bir yapı olmaz. İşte şimdi bu tartışılıyor.'' Başbakan Erdoğan daha sonra helikopterle Belgrad'a dönmek üzere şehir stadına gitti.