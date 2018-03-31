BMGK'dan Gazze için 'acil' toplanma kararı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kuveyt’in çağrısı üzerine İsrail’in Gazze’deki saldırısını görüşmek üzere toplanıyor.

Binlerce Filistinli, Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen Toprak Günü'nün 42. yılında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında protesto gösterisi düzenlemişti. İsrail güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermiyle müdahalesi sonucu can kaybı sürekli artıyor. Son gelen bilgilere göre 15 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1000'den fazlası yaralanmıştı.

Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile Bölgesi'nde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, binlerce kişiyi de yaraladı. İsrail'in kuzeyindeki Celile Bölgesi'nde bulunan Deir Hanna beldesinde yaşanan bu olay, polis ile İsrail vatandaşı olan Filistinli kitleler arasında yaşanan ilk kitlesel çatışma olması sebebiyle büyük önem kazandı.

"Toprak Günü" olarak anılan olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.