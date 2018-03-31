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BMGK'dan Gazze için 'acil' toplanma kararı

Toprak Günü'nde gerçekleşen protesto gösterisine İsrail'in yaptığı müdahalede 15 Filistinli hayatını kaybetmişti

31 Mart 2018 05:09

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kuveyt’in çağrısı üzerine İsrail’in Gazze’deki saldırısını görüşmek üzere toplanıyor.

Binlerce Filistinli, Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen Toprak Günü'nün 42. yılında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında protesto gösterisi düzenlemişti. İsrail güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermiyle müdahalesi sonucu can kaybı sürekli artıyor. Son gelen bilgilere göre 15 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1000'den fazlası yaralanmıştı.

Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile Bölgesi'nde yaşayan  İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun  üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve  gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi  şehit etti, binlerce kişiyi de yaraladı. İsrail'in kuzeyindeki Celile Bölgesi'nde  bulunan Deir Hanna beldesinde yaşanan bu olay, polis ile İsrail vatandaşı olan  Filistinli kitleler arasında yaşanan ilk kitlesel çatışma olması sebebiyle büyük  önem kazandı.

"Toprak Günü" olarak anılan olay, İsrail ile Filistin arasındaki  çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin  simgesi olarak görülüyor.

 

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