BMGK, Libya için acil toplanıyor



Mısır, 21 Kıpti Hristiyanın IŞİD tarafından öldürülmesi üzerine BMGK'ye başvuruda bulunmuştu.

Misilleme amacıyla terör örgütünün mevzilerini bombalayan Mısır, bu ülkeye yönelik çok uluslu bir operasyon için BMGK'den izin istemişti.

Fransa ve İtalya da Libya'ya karşı alınacak ek önlemleri görüşmek üzere BMGK'nin olağanüstü toplanması talebinde bulundu.

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sissi "katillerin cezalandırılacağını" açıklamış, es-Sissi Milli Savunma Konseyi'ni acil toplantıya çağırmıştı.

Mısır lideri, Libya'daki kaosun yalnızca komşuları değil bölge geneli ve Akdeniz'e kıyısı olan tüm ülkeler açısından bir tehdit konumuna geldiğini savunuyor.