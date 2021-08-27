T24 LogoT24 Logo
Gündem

BMGK, Kabil'deki terör saldırılarını kınadı, sivillerin güvenli tahliyesine izin verilmesi çağrısı yaptı

27 Ağustos 2021 21:51

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Afganistan'ın başkenti Kabil'de DEAŞ/Horasan'ın üstendiği havalimanı yakınlarındaki terör saldırılarını güçlü bir şekilde kınayarak tüm taraflara sivillerin güvenli bir şekilde tahliye edilmesine izin verilmesi çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi, ortak bir açıklama yaparak, Afganistan'daki tüm taraflara uluslararası insani hukuka saygı duyma ve sivilleri koruma çağrısı yaptı.

Sivilleri ve sivillerin tahliyesine yardım eden personeli kasıtlı hedef alan tiksindirici saldırıyı kınayan konsey, bu menfur saldırıların failleri ve finansörlerinin sorumlu tutularak hesap vermesi gerektiğini bildirdi.

Afganistan'daki tüm taraflara sivillerin güvenli bir şekilde tahliye edilmesine izin verilmesi çağrısında da bulunan BMGK, Afgan topraklarının herhangi bir ülkeyi tehdit eden ya da bir ülkeye saldırı için kullanılan bir yer haline gelmemesi gerektiğini vurguladı.

TIKLAYIN - Kabil'deki patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e yükseldi

BMGKAfganistanKabil
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24