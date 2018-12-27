İstanbul, 27 Aralık (DHA) - Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, yılbaşı alışverişinin, Aralık ayı cirolarında yüzde 20 – 80 artış sağlayacağını öngördüklerini söyledi.

Firmaların yeni yıla girerken stokları eritmek için çok cazip indirim kampanyalarının yanı sıra yılbaşına özel sürprizler hazırladığını belirten Öncel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yılbaşı alışverişi perakendeye, özellikle hediyelik eşya satışlarına çok olumlu yansıyor.

“Bir haftalık satış aralık ayını kurtarabiliyor. Hediyelik olarak çocuklar için oyuncak ve kıyafet, kadınlar için kozmetik, parfüm, eşarp, çamaşır, mücevher, erkekler için ise gömlek, kravat, kalem, ofis malzemeleri ağırlıkla tercih ediliyor.

“Yılbaşlarında firmalara toplu hediyelik satışları da yapılıyor. Kimsesizler ve başka çeşitli kurumlar için bağış satışları artıyor.

“Yeni yılın arifesinde yapılan bu hediyelik alışverişi ve kampanyalar perakende sektörünün Aralık ayı cirosuna asgari yüzde 20 katkı yapıyor.

“ Bazı ürün kategorilerinde oran yüzde 80’lere kadar çıkabiliyor. Alışveriş trafiğindeki hareketlenmeyi daha şimdiden gözlemliyoruz.

“Asıl yoğunluğu ise yılın son dört gününde, yani bu hafta sonu ve Pazartesi günü bekliyoruz.” (Fotoğraflı)