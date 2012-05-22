BM'den Yemen'deki saldırıya kınama

Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanı Azerbaycan'ın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Agşin Mehdiyev tarafından yapılan basın açıklamasında, terörizmin her türlüsünün uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en ciddi tehditlerden birini oluşturduğu belirtildi.

Saldırı, Yemen'in başkenti Sana'da, bugün Ulusal Birlik Günü kutlamaları kapsamında düzenlenmesi planlanan askeri geçit töreni için hazırlık yapan askerleri hedef aldı.

Törene Devlet Başkanının da katılması planlanıyordu.

El Kaide'ye bağlı bir kaynak BBC'ye, saldırıyı üyelerinden birinin gerçekleştirdiğini bildirdi.

Olay sırasında üzerinde askeri üniforma bulunan saldırgan, Başkanlık Sarayı yakınlarındaki el-Sabin Meydanı'nda yürüyüş yapan askerlerin yanına giderek üzerindeki bombayı patlattı.

Görgü tanıkları meydanın saldırı ardından parçalanmış cesetlerle dolduğunu belirtti. Ambulanslar yaralıları çevredeki hastanelere taşıdı.

Güney Yemen olarak bilinen Sosyalist çizgideki Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti ile Kuzey Yemen olarak bilinen Yemen Arap Cumhuriyeti'nin 22 Mayıs 1990'da birleşmesi nedeniyle bu tarih her yıl Ulusal Birlik Günü olarak kutlanıyor.

İslamcı militanlara askeri operasyon

Kutlamalar kapsamında her yıl el-Sabin Meydanı'nda askeri geçit töreni düzenleniyor.

Saldırı, güneydeki Abyan vilayetinde aşırı dinci Arap Yarımadası El Kaide (AQAP) örgütüne yönelik 10 gün önce başlatılan askeri operasyonu takiben gerçekleşti.

Operasyon sırasında Abyan'daki Jaar kentinde yaşanan çatışmalarda, en az 33 militanla 19 askerin öldüğü açıklandı.

Jaar, geçen yıldan bu yana AQAP'ın bir kolu olan Ense el-Şeria örgütünün kontrolünde bulunuyor.

Pazar günü, ABD ordusuna bağlı bir askeri eğitimci, Kızıl Deniz'de liman kenti Hodeyda'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda ölmüştü.

Şubat ayında iktidara gelen Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur Hadi, "dini ve ulusal görevleri doğrıltusunda, el Kaide'yle mücadeleye devam edeceğini" açıklamıştı.

Yeni Devlet Başkanı orduyu yeniden yapılandırmaya da gitti.

(BBC Türkçe)