Yemen'de intihar saldırısı: 100 ölü

Yemen'in başkenti Sana'da askerlere yönelik intihar saldırısında 100 asker hayatını kaybetti, 300 asker de yaralandı

Sebin meydanında etrafa saçılan ceset parçaları patlamanın şiddetini gösterirken, emniyet yetkilileri ve askeri birimler meydan ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yemen'in başkenti Sana'da geçit töreni hazırlığı yapan askerleri hedef alan intihar saldırısında 100 kişinin öldüğü bildirildi. Saldırıda yaklaşık 300 kişinin de yaralandığı ifade edildi.Kuzey ve Güney Yemen'in birleşmesinin yıl dönümü olan 22 Mayıs kutlamalarının provasının yapıldığı Sebin meydanında yaşanan intihar saldırısının ardından iki canlı bombanın daha fark edilip etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Yetkililer saldırı ile alakalı incelemelerin devam ettiğini bildirirken, olay yerinde edinilen ilk bulgularda canlı bombanın askeri üniforma giymiş olabileceği açıklandı.

Sebin meydanında etrafa saçılan ceset parçaları patlamanın şiddetini gösterirken, emniyet yetkilileri ve askeri birimler meydan ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Patlama sırasında olay yerinde olan askerlerden bazıları, patlamanın, eski cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in posterlerinin kutlamalar sırasında asılıp asılmamasına yönelik tartışmaların yaşandığı sırada meydana geldiğini ifade ederken, yetkililer saldırıda El Kaide izleri olup olmadığı konusunda henüz karar vermek için erken olduğunu açıkladı.

İntihar saldırısında yaklaşık 300 kişinin de yaralandığı açıklandı.