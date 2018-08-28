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Dünya
Deutsche Welle

BM'den Yemen konusunda savaş suçu suçlaması

BM heyeti Yemen'de işlenen savaş suçlarından Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sorumlu olabileceğini belirtti

28 Ağustos 2018 16:43

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'na bağlı uzmanlar iç savaşın hüküm sürdüğü Yemen'de uluslararası hukukun ihlal edildiğine dair somut ipuçları bulunduğunu açıkladı. Yemen'de savaş suçları işlendiği sonucuna varan uzmanlar, Yemen hükümeti ile müttefikleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bundan sorumlu olabileceğini belirtti. Birleşmiş Milletler komisyonu sorumlulardan bağımsız mahkemede hesap sorulmasını talep etti.

Uzmanlar heyetinin başkanı Kamel Jendoubi Salı günü Cenevre'de yaptığı açıklamada iç savaşa katılan tarafların sivil kayıpların önlenmesine gayret ettiklerine dair hiçbir emarenin bulunmadığını söyledi. Üç kişiden oluşan uzmanın hazırladığı raporda "İnsan hakları ihlallerinde Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'ın sorumlulu olduğuna inanmamız için makul nedenlerimiz var" denildi.

Çocuk askerler

BM İnsan Hakları heyetinin raporunda koalisyon güçlerinin düğün ve cenaze törenleriyle, pazar yerlerine, sivilleri taşıyan gemilere ve sağlık tesislerine hava saldırısı düzenlediği, keyfi tutuklama ve işkencenin de devam ettiği ve sekiz yaşındaki çocukların muharip birliklere katılmaya zorlandığı belirtiliyor. Raporda ifade edilen diğer insan hakları ihlalleri arasında "yaşama hakkından mahrum bırakma" ve tecavüz de yer alıyor.

Savaş suçu işlendiğine dair somut bulgulara rastlandığını ifade eden uzmanlar 2015 yılından bu yana Yemen'de an az 6 bin 600 sivilin öldürüldüğünü, 10 binden fazla sivilin de yaralandığını açıkladılar. Heyetin raporunda gerçek rakamların daha yüksek olabileceği belirtildi. Sivillerin ölümünden kent merkezlerinde misket bombası kullanan Husilerin de sorumlu oldukları ve bu suçlamalarla ilgili incelemelerin sürmesi gerektiğine de raporda yer verildi.

Rapor sonrasında açıklama yapan Birleşik Arap Emirlikleri Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, BM'nin raporunu inceleyeceklerini ve ardından bir cevap vereceklerini belirtti. Sünni Yemen hükümeti ile müttefikleri üç yıldan uzun süredir İran tarafından desteklenen Şii Husilerin ayaklanmasını bastırmaya çalışıyor.

DW,dpa,AP/AG,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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