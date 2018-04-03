BM'den Yemen çağrısı: Sözlerinizi tutun

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası topluma iç savaşın hüküm sürdüğü Yemen'e yapılan insani yardımların artırılması için çağrısında bulundu.

Guterres, İsviçre'nin Cenevre kentinde Yemen'e yardım amacıyla düzenlenen donörler konferansında yaptığı konuşmada "Yemen'in dünyanın en kötü insani krizine sahne olduğuna" işaret etti. Guterres, "8 milyon 400 bin Yemenlinin karnını nasıl doyuracağını bilemediğini, halkın çok azının temiz suya erişebildiğini ve beş yaşından küçük 3 milyon çocuğun yeterli gıda alamadığını" söyledi.

BM Genel Sekreteri, "her on dakikada bir Yemenli bir çocuğun önlenebilir nedenlerle hayatını kaybettiğine" de dikkat çekti.

Dördüncü yılına giren Yemen'deki iç savaşın ülkeyi yaşanmaz hale getirdiğini belirten Guterres, "ülkenin uzun vadeli trajediye sürüklenmesinin uluslararası destekle önlenebileceğini" kaydetti.

10 bin Yemenli öldü

BM Genel Sekreteri Guterres şimdiye kadar 2 milyar 960 milyon dolarlık zaruri yardımın yüzde 40'ının garanti edilebildiğini, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin 930 milyon dolarlık yardım taahhüdünde bulunduğunu açıkladı. Diğer ülkelerin taahhüt ettikleri yardım miktarı ise 300 milyon doları buluyor.

Dünyanın en fakir ülkelerinden Yemen'deki iç savaşta şimdiye kadar en az 10 bin kişi hayatını kaybetti. Suudi Arabistan'ın liderliğindeki koalisyon üç yıldır ayaklanma başlatan Şii Husilerle mücadele ediyor.

DW,dpa/AG,HS

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