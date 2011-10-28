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Yaşam

BM'den Van'a yardım ERZURUM (A.A)

28 Ekim 2011 21:24

-BM'den Van'a yardım ERZURUM (A.A) - 28.10.2011 - Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Sözcüsü Metin Çorabatır, Van'daki depreme ilişkin, ''Bütün insanlığın dikkati Van kentimizde şu anda. Bütün yürekler Van için atıyor. Birleşmiş Milletler örgütü de bütünüyle zaten bu tür işler için var'' dedi. Çorabatır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin Van'daki depremin ardından hükümet yetkilileriyle görüşerek, her türlü desteği vereceklerine dair bilgi verdiğini söyledi. Türkiye'nin uluslararası yardımlara olumlu cevap vereceğine dair açıklamaları üzerine BM'nin harekete geçtiğini belirten Çorabatır, ''Salı akşamı Türkiye, uluslararası topluma, yardım taleplerine olumlu cevap vereceğini bildirdi. Bunun üzerine biz harekete geçtik. Toplam 4 bin çadır, 50 bin battaniye, 10 bin kamp yatağı temin ettik. Bunlardan 2 bin çadır, 10 bin battaniye ve 10 bin yatağı, ağustos ayında Hatay'daki Suriyeli mültecilere verilmek üzere Türk Kızılayı'na vermiştik. Bu son felaket üzerine ikinci bir parti olarak 5 kişinin yaşayacağı 2 bin kışlık çadır, 40 bin battaniyeyi yola çıkartıyoruz. İlk uçak bugün saat 22.00 gibi Dubai'den Erzurum'a inecek'' diye konuştu. Çorabatır, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin, Suriyeli mülteciler için gönderdiği ve Türk Kızılayı'nın Adana deposunda bulunan 2 bin çadır, 10 bin battaniye ve 10 bin yatağın deprem bölgesi Van'a ulaştırılacağını, Dubai'den gelecek olan yardımlarla birlikte BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin deprem bölgesine yapacağı yardımların şu  an itibariyle toplam 4 bin çadır, 50 bin battaniye ve 10 bin yataktan oluştuğunu bildirdi. BM'nin doğal ya da insani nedenlerle ortaya çıkan durumlara karşı her zaman hazırlıklı olduğunu anımsatan Çorabatır, şöyle devam etti: ''Bizim örgütümüzün bir hazırlığı var. 60 yıllık bir tecrübesi var, depoları var. Mesela diğer kardeş Birleşmiş Milletler örgütleri de Türkiye'ye yardım yapıyorlar, yapacaklar. Ama hiçbirisi gıda dışı yardım dediğimiz çadır, battaniye, yatak türü maddelerde bu kadar hazır değiller. Aramızda iş bölümü var. Dünya Gıda Programı var, gıda temin ediyor. Sağlık teşkilatı sağlık. Onları Türkiye istemedi şu aşamada. Gıda dışı çadır ve battaniye konusunda en hazır örgüt biziz. Hepsini getiriyoruz.'' BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin Dubai'deki depolarında bulunan 2 bin çadır ve 40 bin battaniye, 4 kargo uçağıyla pazar gününe kadar Van'a ulaştırılmak üzere Erzurum'a gönderilecek.

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