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BM'den uyarı: IŞİD tehdidi devam ediyor

"IŞİD'e karşı zafer kazanılmasına rağmen, Irak'ta, bölgede, Avrupa ve ötesinde terör tehdidi devam ediyor"

23 Kasım 2017 03:05

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jan Kubis, terör örgütü IŞİD karşısında askeri zafer kazanılmasına rağmen, örgütün hala tehdit olarak mevcudiyetini devam ettirdiğini söyledi.

Kubis, BM Güvenlik Konseyi'nde, IŞİD'in Irak'ta yenilmesi ve ülkedeki gelişmelere ilişkin üye ülkeleri bilgilendirdi.

Terör örgütü IŞİD'in 2014'den beri Irak ve Suriye'de kontrol ettiği toprakların yüzde 95'ini kaybettiğini anlatan Kubis, 7,5 milyon kişinin de örgütün yenilmesiyle özgürlüğüne kavuştuğunu söyledi.

Bu süreçte binlerce kişinin öldüğünü ve yaralandığını ifade eden Kubis, yüzbinlerce beyni yıkanmış çocuğun eğitimden mahrum kaldığını, şehirlerin tamamen yıkıldığını ve 6 milyon kişinin de yerinden edildiğini belirtti.

IŞİD'in binlerce Müslüman ve azınlık gruplara karşı savaş suçu işlediğine ve bu grupların soykırıma maruz kaldığına dikkati çeken Kubis, "IŞİD'e karşı zafer kazanılmasına rağmen, Irak'ta, bölgede, Avrupa ve ötesinde terör tehdidi devam ediyor." dedi.

IŞİD'in dünyanın her yerinde sivillere yönelik rastgele saldırılar düzenleyebileceğini belirten Kubis, "IŞİD yenildi ama hala bitmedi. IŞİD karşı mücadele eden koalisyon güçlerine, bölge ülkelerine ve uluslararası topluma DEAŞ'ın tamamen yenilmesi ve Irak'ta ve bölgede istikrarı sağlamak için askeri ve askeri olmayan çabaları devam ettirmeleri çağrısı yapıyorum." diye konuştu.

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