BM'den uyarı

Birleşmiş Milletler, bu yıl doğal felaketler yaşanan birçok ülkede okulların çökmesi nedeniyle binlerce çocuğun öldüğünü belirterek, daha sağlam ve güvenli okullar yapılmasını istedi.



UNICEF tarafından yayımlanan bir raporda, büyük doğal felaketlerin meydana geldiği ülkelerde yıkılan okullar ve buralardaki can kayıplarına ilişkin verilere işaret edildi ve kayıpların önüne geçilmesi için okulların felaketlere dayanacak nitelikte inşa edilmesinin önemi vurgulandı.



Çin'din Siçuan eyaletinde 12 Mayıs'ta meydana gelen depremde ölen 80 bin kişi arasında binlerce çocuk bulunuyordu. Depremde Siçuan eyaletinde 12 binden fazla, komşu Gansu eyaletinde ise 6 bin 500 okul hasar gördü.



Myanmar'da etkili olan 3 Mayıstaki şiddetli fırtınada hasar gören 4 binden fazla okul hala onarılmadığı ya da yerlerine yeni okullar yapılmadı.



Pakistan'da 29 Ekimde meydana gelen depremde ise Belucistan eyaletinde 30 binden fazla çocuk etkilendi.



Haiti'de mühendislik kurallarına uygun inşa edilmeyen okulun 7 Kasımda çökmesi sonucu 90'dan fazla öğrenci ve öğretmen öldü. Ağustos ve eylül ayındaki tayfun ve tropik fırtınalarda ise binden fazla okul hasar gördü.

