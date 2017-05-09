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Dünya
Deutsche Welle

BM'den umutları azaltan açıklama

Akdeniz'de yaşanan iki ayrı göçmen faciasındaki bilanço ağırlaşıyor.

09 Mayıs 2017 18:26

Birleşmiş Milletler (BM), Akdeniz'de yaşanan iki göçmen faciasında kaybolan yaklaşık 250 kişinin boğulmuş olduğundan endişe edildiğini açıkladı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Libya açıklarında battığı bildirilen bir teknedeki 163 kişinin kayıp olduğunu duyurdu. BMMYK ile ortak çalışan kuruluşlardan International Medical Corps, bu kişilerin hayatını kaybetmiş olmasından endişe edildiğini belirtti. Kuruluş ayrıca, Akdeniz'e açıldıktan birkaç saat sonra batan bir şişme bottaki 82 kişinin de öldüğünün tahmin edildiğini bildirdi. Libya'dan 132 kişiyle ayrılan bottaki yaklaşık 50 kişinin kurtarılarak, Sicilya adasındaki Pozzallo kasabasına götürüldüğü açıklandı.

İki günde 6 bin kişi kurtarılmıştı

İtalya ve Libya arasındaki deniz yolu, yeni bir hayat umuduyla evlerini terk eden göçmenlerin göze aldığı en tehlikeli güzergahlardan biri olma özelliğini taşıyor.

Mültecilerin canları pahasına çıktıkları yolculuk, çoğu zaman derme çatma tekneler ya da şişme botlarla yapılıyor. Akdeniz'in tehlikeli sularına meydan okuyanların sayısı ise özellikle havanın ısınmasıyla artış gösteriyor. İtalyan sahil güvenlik yetkililerinin geçen hafta sonu yaptığı açıklamada, sadece 5-6 Mayıs tarihlerini kapsayan 48 saatlik süre içinde, bölgede 6 binden fazla göçmenin kurtarılarak bu ülkeye götürüldüğü belirtilmişti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2017 yılında Kuzey Afrika'dan yola çıkarak Akdeniz üzerinden İtalya'ya ulaşmaya çalışan bin 300'ten fazla insanın halen kayıp olduğunu duyurdu.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/AFP/CÖ, BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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