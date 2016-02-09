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Dünya

BM'den Türkiye'ye 'sınırı açın' çağrısı

"Halep'teki muhaliflerin Suriye ordusu tarafından tamamen kuşatması halinde yeni bir göç dalgası yaşanabilir"

09 Şubat 2016 15:49

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye'ye, Halep'ten kaçan mültecilere uluslararası yükümlülükler kapsamında sınırı açma çağrısında bulundu.

Milliyet'te yer alan habere göre; BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Türkiye'nin büyük bir mülteci akınından duyduğu endişenin anlaşılır olduğunu da belirtti.

Bu nedenle uluslararası toplumun da bu yükü omuzlamasında Türkiye'ye yardımcı olması gerektiği vurgulandı. BM Halep'teki muhaliflerin Suriye ordusu tarafından tamamen kuşatması halinde yeni bir göç dalgası yaşanabileceği uyarısında da bulundu. 

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