BM'den Türkiye'ye 'sınırı aç' çağrısı



İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (IHH) sözcüsü Mustafa Özbek, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, yaralıların sınırdan geçtiğini ve Türkiye'deki hastanelerde tedavi altına alındığını söyledi. Özbek, ancak sınırın kapalı kalmaya devam ettiğini vurguladı.

BM ise Türkiye'nin sınırda toplanan mültecileri almasını istiyor. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcüsü William Spindler, kurumun Cenevre'deki merkezinden yaptığı açıklamada "Türkiye'den Suriye'den gelen bütün mülteciler için sınırı açmasını rica ediyoruz" çağrısını yaptı. Spindler, Halep kentinde devam eden şiddet olayları nedeniyle daha fazla kişinin gelebileceğini ifade etti.

Esad rejimine bağlı birliklerin Rusya ile birlikte düzenlediği operasyonlar nedeniyle 20 bin ila 30 bin kişinin beklediği tahmin ediliyor. Son saldırıların ardından yaklaşık 10 bin ila 15 bin kişinin de Türkiye'ye geçtiği ifade ediliyor. BM'nin verilerine göre Halep'ten 30 binden fazla kişi kaçtı. Yaralılar dışında kimseyi almak istemeyen Türk hükümeti, mültecilere Suriye topraklarında yardım ulaştırmaya çalışıyor.

"1 milyonu geçebilir"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Budapeşte'de Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile yaptığı görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, Rus ve rejim güçlerinin askeri operasyonlarına devam etmesi halinde Türkiye sınırına dayanan Suriyeli sayısının 1 milyonu aşabileceğini söyledi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da Rusya'ya saldırılarını durdurması çağrısında bulundu. Tusk, bombardımanın Suriye'de zaten kötü olan durumu daha da kötüleştirdiğini sözlerine ekledi.

Mülteci kriziyle mücadele NATO savunma bakanlarının çarşamba günü Brüksel'de yapacağı toplantıda da ele alınacak.