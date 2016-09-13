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Deutsche Welle

BM'den Türkiye’ye insan hakları eleştiri

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri el Hüseyin aralarında Türkiye’nin de olduğu bazı ülkelerin insan hakları gözlemcilerinin işlerini zorlaştırmasını eleştirdi.

13 Eylül 2016 21:33


Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, çok sayıda ülkenin BM insan hakları gözlemcilerinin işini zorlaştırdığını veya gözlemcilere ülkeye giriş izni verilmediğini söyledi. El Hüseyin bugün İsviçre’nin Cenevre kentinde yaptığı açıklamada, Kuzey Kore gibi diktatörlüklerin ve iç savaşın yaşandığı Suriye’nin yanı sıra Türkiye’nin de bu ülkeler arasında yer aldığını dile getirdi.

BM Yüksek Komiseri el Hüseyin, Türkiye’de keyfi cinayetlerin işlendiği, sivillerin zorla yerlerinden edildiği ve ülkenin güneydoğusundaki Kürt bölgesinde yerleşim yerlerinin yıkıldığına dair BM raporları olduğuna dikkati çekti. El Hüseyin, buna rağmen Ankara hükümetinin söz konusu iddiaları yerinde incelenmesi için BM gözlemcilerine izin vermediğini belirtti. Yüksek Komiser, Cenevre’deki BM İnsan Hakları Konseyi bünyesinde Türkiye’ye ilişkin olarak ek bir izleme birimi oluşturulduğunu söyledi.

"Uydu görünteleri ile çalışılıyor"

BM Yüksek Komiseri el Hüseyin, BM İnsan Hakları Konseyi’nin sonbahar toplantısında yaptığı konuşmada, Venezuela, Etiyopya, Eritre ile Kırım’ın ilhak edilmesinden dolayı Rusya ve işgal altındaki Filistin toprakları nedeniyle İsrail’in BM gözlemcilerinin ülkeye girişine izin vermediğini söyledi.

Bu nedenle de gözlemcilerin ülke dışında ikamet eden tanıklar ile uydu görüntüleri gibi teknik araçlarla çalışmalarını yürüttüğünü kaydetti. El Hüseyin, yıllardır Suriye’deki insan haklarını tespit etmek isteyen gözlemcilere Şam yönetimi tarafından izin verilmediğini ifade etti.

Batı’da artan yabancı düşmanlığına karşı uyarı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri el Hüseyin, Batı ülkelerinde artan yabancı düşmanlığına karşı endişelerini de dile getirdi. El Hüseyin, ülke adı vermeden “yerleşmiş demokrasilerde yapılması planlanan seçimlerde, tehlikeli yabancı düşmanları ve bunların destekçilerinin kamu görevlerine talip olduğunu” söyledi.

El Hüseyin, bunun olası sonuçlarını önümüzdeki hafta New York’ta yapılması planlanan BM Mülteciler ve Göçmenler Zirvesi’nde ele almak istediğini belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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