BM’den Suriye’de çatışan taraflara suçlama

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye'de çatışmaların yoğun olarak yaşandığı Halep'ten yaralı ve hastaların tahliye edilmesi planlarının başarısızlığa uğramasından ülkede savaşan tarafları sorumlu tuttu. BM İnsani Yardım Koordinatörü Stephan O'Brien, günler süren müzakerelere rağmen yaralı ve hastaların tahliye edilmesi için gereken güvenlik garantisinin verilememesinden "derin üzüntü” duyduğunu dile getirdi. O'Brien Pazartesi günü New York'ta yaptığı açıklamada, "siyasi ve askeri çıkarlar yine insani ilkelerden üstün geldi” sözleriyle durumu eleştirdi.

O'Brien, yaralı ve hastaların tahliye edilmesi planlarında isyancıların yanı sıra Suriye hükümetinin de zorluk çıkarttığını ifade etti. Hükümeti Halep'teki yaralı ve hastalara yardım edilmesine izin vermemekle suçlayan O'Brien, farklı isyancı grupların güvenlik garantisi vermek için çeşitli şartlar koymasını eleştirdi. Müzakarelere, BM'nin yanı sıra Kızılhaç, Suriye Kızılayı ve çeşitli yardım örgütleri katılmıştı.

Rusya: BM hayal kırıklığı yarattı

Halep'ten yaralı ve hastaların tahliye edilmesine ilişkin olarak Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennadi Gatilov ise BM'nin "hayal kırıklığı” yarattığını söyledi. Gatilov, Rus haber ajansı Interfax'a yaptığı açıklamada, Rusya'nın yaralı ve hastaların tahliyesine olanak sağlamak için Halep'te direnişçilerin kontrolü altındaki bölgelerde ateşkes ilân ettiğini, ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti. Gatilov, "BM üyelerinin bize anlattıkları planı hayata geçirememeleri konusundaki becerisizliklerinden hayal kırıklığına uğradıklarını” dile getirdi.

Rusya ve Suriye, geçen Perşembe günü kente insani yardım ulaştırılabilmesi ve sivillerin kenti terk etmesi için tek taraflı üç günlük ateşkes ilân etmişti. Gatilov, yeni bir ateşkesin ancak ılımlı direnişçiler ile BM'nin çabaları ile sağlabileceğine işaret etti.

Bu arada ABD ve Rusya'nın Suriye'deki çatışmaların sona ermesi için çabalarını sürdürdüğü bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile Rus mevkîdaşı Sergey Lavrov'un Pazartesi günü yaptığı telefon görüşmesinde bu konuda uzlaşma sağlandığı belirtildi. Açıklamada, Lavrov'un ABD'ye çağrıda bulunarak, ılımlı direnişçiler ile radikal İslamcı grupların birbirinden ayrılması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini istediği kaydedildi.

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dpa/AFP/Reuters, JD/BK