BM'den Suriye yardım konvoyu hazırlığı



Suriye'de yardım konvoyuna yapılan ve en az 20 kişinin öldüğü hava saldırısının ardından Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yokluk çeken siviller için yeni bir yardım konvoyu hazırlanıyor. BM pazartesi günkü saldırının inceleneceğini de duyurdu. Beyaz Saray'ın saldırıdan Rusya'nın sorumlu olduğunu öne sürmesi üzerine Rusya ile ABD arasında söz düellosu patlak vermişti.

Cenevre'deki BM yardım koordinasyon merkezinden yapılan açıklamada, yardım malzemesi sevkiyatını askıya alan BM'nin ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırma çalışmalarına yeniden başlayacağı belirtildi. Açıklamada, sevkiyat hazırlıklarının başlatıldığı ve kuşatma altındaki ulaşılması zor noktalara kadar en kısa zamanda yardım ulaştırmaya hazır olunduğu kaydedildi.

ABD ve Rusya'dan sonra BM de hafta başında yardım konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili olarak inceleme yapacağını duyurdu. BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon Dünya Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında ‘konvoy saldırısı ile sivillere uygulanan vahşeti enerjik bir şekilde araştırmaya kararlı olduklarını' söyledi.

ABD ve Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında karşılıklı suçlamalarda bulundular. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'u konvoya yapılan saldırının sorumluluğunu üstlenmeleri için sıkıştırdı. Kerry, ‘sorumluluğun üstlenilmesinde ısrarlı olduğunu' belirtirken Lavrov ‘kabul edilmesi mümkün olmayan bir provokasyon addettikleri saldırının tarafsız bir kaynak tarafından araştırılmasını' istedi. Rusya Dışişleri Bakanı, “Hissi tepkilerden ve alelacele yapılan yorumlardan kaçınarak önce olayın profesyonelce araştırılması gerekir” dedi. Kerry, Lavrov'u dinlerken kendini ‘başka bir alemde' hissettiğini belirtti.

Putin: ABD angajmanını arttırmalı

Rusya silahlı kuvvetlerinden yapılan açıklamada, konvoya yapılan saldırı sırasında bölgede ABD liderliğindeki uluslararası koalisyona bağlı insansız bir hava aracı tespit edildiği belirtildi. Tümgeneral İgor Konaşenkov Moskova'da yaptığı açıklamada, İncirlik üssünden Predator tipi bir insansız hava aracının havalandığını söyledi. Bu ifadeyi yalanlayan Amerikan Savunma Bakanlığı sözcüsü ‘Halep yakınlarında ABD ya da uluslararası koalisyona ait ne insanlı, ne de insansız hava aracı bulunduğunu' belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Almanya Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel ile buluşması sırasında BM yardım konvoyuna yapılan saldırıdan Rusya'nın sorumlu olmadığını söyledi. Gabriel'in aktardığına göre Rusya Devlet Başkanı Putin ABD'nin Suriye'de daha fazla angajman göstermesini beklediklerini ve ateşkes anlaşmalarıyla yardım konvoylarını ABD'nin kendi imkanlarıyla denetlemesi gerektiğini dile getirdi.

Suriye Destek Grubu bugün New York'ta yeniden bir araya gelecek. Rus haber ajansı İnterfax cuma günü yapılması öngörülen buluşmanın bir gün erkene alındığını bildirdi. 23 devletin temsil edileceği buluşmada son ateşkes sözleşmesinin bozulmasından sonra nasıl bir yol izleneceği ele alınacak.