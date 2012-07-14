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Dünya

BM'den Suriye için 'ortak eylem' çağrısı

Ban'dan BM Güvenlik Konseyi'ne şiddetin sona erdirilmesi için ''ortak eylem'' çağrısı

14 Temmuz 2012 00:49

BM Genel Sekreteri Ban ki-mun, BM Güvenlik Konseyi'ne, Suriye'deki şiddetin sona erdirilmesi için ''ortak eylem'' kararı alması çağrısında bulundu.

Ban, Associated Press ajansının ele geçirdiği, Konsey'e sunduğu mektupta, Suriye Hükümeti'ni, Hama kenti yakınındaki Tireymse köyüne ağır silahlarla saldırarak, BM kararlarını ihlal etmekle suçlayarak, Tireymse'de ''şiddetin acımasızca tırmanmasını'' kınadı.
 
Ban, mektubunda, BM Güvenlik Konseyi'nden, şiddeti durdurmak için ''ortak eylem'' kararı alması çağrısında bulundu.
 
BM Genel Sekreteri, konseye ayrıca, AB ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan'ın, Suriye Hükümeti'ni 6 maddelik barış planına uymamakla suçlayan mektubunu gönderdi.
 
Annan'ın mektubunda, konseyin kararlarının uygulanmasında ısrarlı olmasının ve ''itaatsizliğin sonuçları olacağı mesajını göndermesinin'' şu anda daha acil ve mecburi olduğunu dile getirdiği belirtildi.
 

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