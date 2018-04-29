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BBC Türkçe

BM'den Rusya, Türkiye ve İran'a İdlib çağrısı: İnsani yardımlar için devreye girin

Birleşmiş Milletler'e göre Suriye, 2015'den bu yana en büyük insani krizle karşı karşıya. Örgütün Suriye'deki insani yardım koordinatörü Jan Egeland Rusya, Türkiye ve İran'a, Suriye'de savaşan taraflar üzerindeki etkilerini kullanmalarını ve İdlib'de gıda

29 Nisan 2018 20:30

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin 2015'den bu yana en büyük insani krizle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Örgütün Suriye'deki insani yardım koordinatörü Jan Egeland, ülkede kuşatma altında olan ve Kasım ayı sonundan bu yana sivillere hiçbir insani yardım götürülemeyen bölgeler olduğunu söyledi.

Egeland, Cenevre'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de yüz binlerce kişinin acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu uyarısında bulundu.

BM yetkilisi Rusya, Türkiye ve İran'a, Suriye'de savaşan taraflar üzerindeki etkilerini kullanmalarını ve İdlib'de gıda, ilaç ve diğer gerekli yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına katkıda bulunmalarını istedi.

Bu üç ülkenin İdlib'de çatışmalara son vermesi gerektiğini vurgulayan Egeland, "Ateşkes için çığlık atıyorum" dedi.

Suriye'de konvoylarının ihtiyaç sahiplerine insani yardım götürebilmeleri için, çeşitli bölgeleri kontrol altında bulunduran hükümet güçlerinden ya da muhaliflerden yazılı izin alması gerekiyor.

Jan Egeland, "Bu konuda işimizi kolaylaştırmak için bize gönderilen mektupların sayısı gelmiş geçmiş en düşük seviyede" dedi.

Egeand açıklamasında, bu hafta Rusya'nın Soçi kentinde toplanan Ulusal Diyalog Kongresi'ne'de değindi.

BM yetkilisi, görüşmelerde umduğu ölçüde ilerleme sağlanamadığını da söyledi.

BM'nin Suriye'deki insani yardım koordinatörü Jan Egeland açıklamasında, Türkiye'nin Afrin'de Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleriyle birlikte sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı'na da değindi.

Jan Egeland, bölgede 15 bine yakın kişinin evlerini terk ettiğini belirtti.

Egeland, "Yerel yetkililerin insanların Afrin bölgesinden ayrılmasını zorlaştırdığına dair haberler var" dedi.

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