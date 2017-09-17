BM'den Rohingya çocukları için uyarı

Birleşmiş Milletler, yıl sonuna kadar Myanmar'dan Bangladeş'e kaçan Rohingya çocuklarının sayısının 600 bine ulaşabileceği konusunda uyardı.

BM verilerine göre 25 Ağustos tarihinden bu yana Bangladeş'e kaçan Rohingyaların sayısı 400 bini aştı. Mültecilerin yarısını çocuklar oluşturuyor. Binden fazla çocuğun, Myanmar'dan Bangledeş'e uzanan zorlu yolculuğa tek başına çıktığı belirtiliyor.

Yardım kuruluşu Save the Children'ın Bangladeş Sorumlusu Mark Pierce, göç dalgasının sürmesi halinde evlerini terk eden çocukların sayısının yıl sonuna kadar 600 bini, toplam Rohingyaların sayısının da bir milyonu bulabileceğini söyledi.

Yetim kalan ve tramva geçiren çocuklarının durumuna dikkat çeken Pierce, "Bazı çocuklar şiddete ve ölüme tanıklık etmiş. Bazıları vurulmuş, bazılarının evleri ateşe verilmiş. Bazıları ise ebevynlerinin öldürülüşünü gördüğünü söylüyor" diye konuştu.

Mültecilerin yarısı açlık tehdidi ile karşı karşıya

Çatışmalardan kaçan Rohingyaları Bangladeş'te de zor bir hayat bekliyor. Yardım kuruluşları, mültecilerden yarısının açlık tehdidi ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyor.

Şiddet olaylarının yaşandığı Myanmar'ın Arakan bölgesinde 1 milyondan fazla Müslüman yaşıyor. Silahlı grupların güvenlik güçlerine saldırmasıyla ağustos ayında başlayan olaylar nedeniyle Bangladeş'e 400 binden fazla Rohingya Müslümanı kaçtı.

Müslümanlar, Myanmar güvenlik güçlerini militanlara karşı yaptığı operasyonlarda toplu katliam yapmak ve köyleri yakmakla suçluyor. Myanmar ordusu ise bu iddiaları reddediyor.

Birleşmiş Milletler tarafından "eziyet gören dini azınlık" olarak kabul edilen Rohingya Müslümanları, yüzlerce yıldır o topraklarda yaşamalarına rağmen vatandaşlık alamadıkları Myanmar'da yasa dışı göçmen olarak kabul ediliyor.

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AFP,ÖA/DÇ