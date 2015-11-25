BM'den rekor sıcaklık uyarısı



Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü Başkanı Michel Jarraud, ellerindeki 10 aylık verilere dayanarak 2015 yazında sıcaklık rekoru kırılmış olabileceğini söyledi. Kara ve deniz sıcaklıklarının 2014'ü geride bıraktığına dikkat çeken Jarruad, "Bu yeryüzü için kötü haber" diye sözlerini sürdürdü.

Jarruad, örgütün Paris'te başlayacak olan Dünya İklim Konferansı'nın katılımcılarını bilgilendirmek amacıyla yıllık değerleri erken açıkladıklarını da vurguladı. Paris'te pazartesi günü başlayacak konferansa 145 ülkenin temsilcilerinin katılması bekleniyor. İklim değişimi ile mücadele masaya yatırılacağın konferansta katılımcılar, küresel ısınmayı 2 derece ile sınırlandırmayı hedefliyor.

"Gelişmeler endişe verici"

Dünya Meteoroloji Örgütü Başkanı, yeryüzü sıcaklığının endüstrileşme öncesi çağın ortalama değerlerinin 1 derece üzerine çıkmasının sembolik bir anlamı olduğunu da söyledi. Gelişmelerin endişe verici olduğunu ifade eden Jarruad, atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun da bu yıl rekor kırdığını kaydetti.

Dünya genelinde aşırı hava olaylarının arttığına da işaret eden Michel Jarraud, bazı bölgelerde sıcaklıkların daha önce rastlanmayan seviyelere çıktığını belirterek "Neredeyse her yerde rekorlar kırdık" diye sözlerini sürdürdü.

Dünya Meteoroloji Örgütü, 2011 - 2015 aralığında 1961 - 1990 dönemine kıyasla en sıcak beş yılın kaydedildiğini bildirdi.