BM'den Myanmar hükümetine Arakan tepkisi

BM'nin insani işlerden sorumlu ofisinin başındaki Mark Lowcock, Cenevre'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Arakan'da yaşanan gelişmelerle ilgili endişe ve tepkilerini dile getirdi.

BM'nin bu bölgeye sınırlı yardım ulaştırabilmesinin "kabul edilemez" olduğunu belirten Lowcock, Myanmar hükümetinden "engelsiz ve kesintisiz" erişim izni istedi.

Myanmar'da Rohingya militanlarının ağustos ayı sonlarındaki saldırılarının ardından ordu tarafından başlatılan operasyonlar nedeniyle yarım milyondan fazla Arakanlı komşu ülke Bangladeş'e kaçmak zorunda kalmıştı. BM, Myanmar ordusunun operasyonlarını Rohingya Müslümalarına yönelik bir etnik temizlik girişimi olarak tanımlamıştı. Rohingya Müslümanlarının çok sayıda köyünün de yakıldığı bildiriliyor.

Uluslararası Göç Örgütü, Arakan'ın kuzey bölgelerinde Bangladeş'e geçmek için bekleyen Rohingya Müslümanlarının sayısının 100 binden fazla olabileceğini ifade ediyor.

"Akıl almaz" acılar

Geçtiğimiz günlerde, nüfusunun çoğunluğu Budist olan Myanmar'ın söz konusu bölgesine giden küçük bir BM ekibi, "akıl almaz" acılara tanıklık ettiklerini belirtmişlerdi.

Lowcock, BM’ye bağlı "üst düzey" bir heyetin “önümüzdeki birkaç gün içinde” bölgeyi ziyaret edebileceğine inandığını belirtti.

Lowcock yarım milyon insanın evlerinden hiçbir şey almadan kaçmak zorunda kaldığını belirterek, bu göçün Arakan’ın kuzeyindeki ciddi krizin boyutlarını gösterdiğini belirtti. Lowcock, BM’nin Myanmar’da “büyük imkanlara sahip olduğunu” hatırlatarak, Myanmar hükümetinin izin vermesi durumunda Arakan’ın kuzeyine hızlı bir biçimde yardım aktarılabileceğini söyledi.

AFP,ÇA/CÖ

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