BM'den Mısır yönetimine uyarı

Genel Sekreterlik Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ban Ki-mun, Mısır Cumhurbaşkan Yardımcısı Muhammed el Baradey ile telefonda görüştü.

Görüşmede Baradey'e Mısır'da siyasi sürecin gittiği yöne ilişkin "derin kaygısını" bildiren Ban, çok sayıda kişinin ölmesine neden olan şiddetin artmasını şiddetli bir şekilde kınadı.

Geçici idareden gösterilerin barışçıl bir şekilde yönetilmesi ve parti aidiyetine bakılmaksızın tüm Mısırlıların korunmasını temin etmek için tam sorumluluk almasını isteyen Ban, ileriye yönelik katılımcı ve barışçı bir politik süreci başlatılması çağrısı yaparak, "Her yeni ölüm uzun dönemde uzlaşıyı daha da zorlaştırır" ifadesini kullandı.

Mısırlı tüm tarafların liderlerinden de destekçilerine itidal çağrısı yapmasını isteyen Ban, anlamlı bir uzlaşı sürecinin başlaması için ülkenin menfaatini her türlü kişisel, grup ve siyasi çıkarın üstünde tutmalarını talep etti.

Ban görüşmede, Muhammed Mursi ve tutuklu bulunan Müslüman Kardeşler liderlerinin salıverilmesi ya da durumlarının tam şeffaflık içinde yeniden değerlendirilmesi isteğini yineledi.

Genel Sekreterlik Sözcülüğü, Ban Ki-mun'un bugün ayrıca Mısır konusunu Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Halid Bin Muhammed El Atiye ve Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi ile de telefonda görüştüğünü de duyurdu.