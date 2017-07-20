BM'den 'Mescid-i Aksa' açıklaması: Kaygı duyuyoruz

Birleşmiş Milletler (BM), Mescid-i Aksa'da ibadet özgürlüğünü engelleyen adımlardan kaygı duyulduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında soru üzerine, "Kudüs'te kutsal mekanların bulunduğu bölümde ibadet özgürlüğünü engelleyecek adımlar atılmasından kaygı duyuyoruz. Bu bölgede mevcut durumun korunmasını umuyoruz." dedi.

Haq, Gazze'deki elektrik sıkıntısıyla ilgili soru üzerine de Gazze halkının elektrik yokluğu nedeniyle yaşadığı sıkıntılardan ciddi endişe duyduklarını söyledi.

Elektrik sorununun ciddi insani ve ekonomik problemleri beraberinde getirdiğini vurgulayan Haq, Filistinli yetkililer ve İsrail'in, bölgedeki sıkıntıların azaltılması için destek vermesini umduklarını dile getirdi.