BM'den Mandela'nın 100'üncü doğum gününde "Barış Zirvesi"

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Aralık (DHA) - Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Nelson Mandela\'nın 100\'üncü doğum günü için düzenleyeceği \"Barış Zirvesi\"yle kutlayacak.

Nelson Mandela\'nın 100\'üncü doğum gününü kutlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Eylül 2018\'de bir Barış Zirvesi düzenleme kararı aldı. Düzenlenecek zirvede Mandela\'nın yaşamı anılacak ve \"Dünya Barışı\" konuşulacak.

BM Genel Kurulu, \"Nelson Mandela Barış Zirvesi\" adı verilen etkinlikte BM yetkilileri, Afrika Birliği Komisyonu ve üye eyalet görevlileri dahil olmak üzere üst düzey yetkililerin konuşma yapacağını açıkladı. Zirvede dünya barışı olmak üzere uzun yıllar boyunca Güney Afrika\'da ırkçılığa karşı savaşan Mandela\'nın anısına ırk, insan hakları, cinsiyet eşitliği ve uzlaşma konularına odaklanılacak.

BM Genel Kurulu 2009 yılında Nelson Mandela\'nın anısına eski liderin doğum günü olan 18 Temmuz\'u Uluslararası Nelson Mandela günü olarak ilan etmiş ve dünya çapında insanları, parçası oldukları toplumlarda fark yaratmaya davet etmişti. (Fotoğraflı)