T24 LogoT24 Logo
Dünya

BM'den Mandela'nın 100'üncü doğum gününde "Barış Zirvesi"

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Aralık (DHA) - Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Nelson Mandela'nın 100'üncü doğum günü için düzenleyeceği "Barış Zirvesi"yle kutlayacak

23 Aralık 2017 17:49

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Aralık (DHA) - Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Nelson Mandela\'nın 100\'üncü doğum günü için düzenleyeceği \"Barış Zirvesi\"yle kutlayacak.
Nelson Mandela\'nın 100\'üncü doğum gününü kutlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Eylül 2018\'de bir Barış Zirvesi düzenleme kararı aldı. Düzenlenecek zirvede Mandela\'nın yaşamı anılacak ve \"Dünya Barışı\" konuşulacak.
BM Genel Kurulu, \"Nelson Mandela Barış Zirvesi\" adı verilen etkinlikte BM yetkilileri, Afrika Birliği Komisyonu ve üye eyalet görevlileri dahil olmak üzere üst düzey yetkililerin konuşma yapacağını açıkladı. Zirvede dünya barışı olmak üzere uzun yıllar boyunca Güney Afrika\'da ırkçılığa karşı savaşan Mandela\'nın anısına ırk, insan hakları, cinsiyet eşitliği ve uzlaşma konularına odaklanılacak.
BM Genel Kurulu 2009 yılında Nelson Mandela\'nın anısına eski liderin doğum günü olan 18 Temmuz\'u Uluslararası Nelson Mandela günü olarak ilan etmiş ve dünya çapında insanları, parçası oldukları toplumlarda fark yaratmaya davet etmişti. (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçAralık DHABirleşmiş Milletler Genel Kurulu Nelson MandelaZirvesi"yleNelson MandelaBirleşmiş Milletler Genel Kurulu EylülBarış ZirvesiDüzenlenecekMandelaBarışı"BM Genel KuruluMandela Barış Zirvesi"BM

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24