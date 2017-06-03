BM'den Kuzey Kore’ye yeni yaptırımlar

Kuzey Kore'nin art arda yaptığı füze denemeleri karşısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yeni yaptırımlar uygulanması kararını aldı. ABD tarafından sunulan ve Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların genişletilmesini öngören tasarı cuma günü BMGK'da oybirliği ile kabul edildi.

Buna göre, Kuzey Koreli dört kuruluş ile aralarında yurt dışı casusluk operasyonlarını yönettiği düşünülen Cho Il-U'nun da bulunduğu toplam 14 Kuzey Koreli'ye yaptırım uygulanması öngörülüyor.

Bu yaptırımlar kapsamında mal varlıklarının dünya çapında dondurulması ve seyahat yasağı uygulanması kararı alındı. Yaptırım listesine alınan kuruluşlar arasında devlet bankası Koryo da bulunuyor.

Karar metninde ayrıca Kuzey Kore'nin füze ve nükleer programı kınandı.

BMGK, 2006 yılından bu yana Kuzey Kore'ye yaptırımlar uyguluyor. Bundan önce Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlar içeren altı karar metni kabul edildi. Ancak BMGK’nın aldığı yaptırım kararları, Kuzey Kore'nin nükleer programından ve füze denemelerinden vazgeçmesinde etkili olmuyor.

Japonya'dan ABD'ye destek

ABD Savunma Bakanı James Mattis nükleer programından ve füze denemelerinden vazgeçmemesi nedeniyle Kuzey Kore'nin bir tehlike oluşturduğunu ifade ederek, Çin'e Kuzey Kore'yi bu programından vazgeçmesi için daha aktif olması gerektiği çağrısında bulundu.

Öte yandan Japonya Savunma Bakanı Tomomi İnada, Mattis ile birlikte katıldığı Singapur'da düzenlenen Asya Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'ye olası askeri müdahale konusunda ABD'ye destek verdiğini ifade etti.

Kuzey Kore son olarak geçen pazartesi sabahı orta menzilli Scud füzesi denediği, fırlatılan füzenin 450 kilometre yol aldıktan sonra Japon Denizi'ne düştüğü belirtilmişti. Kuzey Kore, 14 ve 21 Mayıs tarihlerinde de iki farklı füze denemesinde bulunmuştu.

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AFP/Reuters/dpa, JD/GA