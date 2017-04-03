BM'den Kıbrıs müzakelerinin devamı için adım

Kıbrıs sorununun çözülmesi için sürdürülen müzakerelerin iki ay önce yarıda kesilmesi sonrasında Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide himayesinde Türk ve Rum liderler akşam yemeğinde bir araya geldi.

Müzakelerin devamı için zemin hazırlama amacıyla yapılan görüşme sonrasında, Eide'in müzakerelerin devamı için Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis ile iletişim halinde olacağı belirtildi.

Her iki lider de 16 Şubat'ta görüşmelerin yarıda kesilmesinden bu yana ilk kez bir araya gelirken, müzakelerin yarıda kesilmesinin nedenleriyle ilgili "açık ve yapıcı" bir görüş alışverişinde bulundukları ve süreci ilerletmek için bundan sonra neler yapılması gerektiği konusunda diyalog halinde oldukları belirtildi.

Açıklamada "İki lider de iki tarafın da hassasiyetlerini göz önüne alarak tüm Kıbrıslılıların faydasına olacak bir çözüm bulmak için kararlılıklarını teyit ettiler" denildi. Ancak müzakelerin ne zaman yeniden başlayacağına dair bir tarih verilmedi.

Akıncı ve Anastasiadis'in katılımıyla 16 Şubat'ta yapılan görüşmelerde Rum kesimi okullarında 1950 yılında Yunanistan ile birleşme konusunda yapılan referandumun (Enosis plebisiti) yıllık olarak anılması kararına ilişkin gerginlik yaşanmıştı. Akıncı'nın bu kararın iptal edilmesini istemesi üzerine Anastasiadis toplantı salonunu terk etmiş ve görüşmeler yarıda kesilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/AFP/SSB,BK