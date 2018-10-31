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BM'den Kıbrıs atağı; Özel Danışman liderlerle görüşüyor

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışman Jane Holl Lute, Ada'daki temaslarına başladı

31 Ekim 2018 18:50

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres\'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışman Jane Holl Lute, Ada\'daki temaslarına başladı.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis\'in 26 Ekim\'de yaptığı görüşme sonrasında Ada\'ya gelen Lute, görüşmelerin yeniden başlaması için zemin yoklaması yapacak. Lute, Ada\'da ilk önce Rum lider Anastasiadis\'i ziyaret etti. Lute ile Anastasiadis görüşme sonrası bir açıklama yapmadı. Rumların, müzakerelere yeniden başlama konusunda Lute\'ye mesaj verdiği öğrenildi. Lute\'nin, Türkiye saatine göre 17.00\'de KKTC Lideri Akıncı ile görüşeceği belirtildi.

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