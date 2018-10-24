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BM'den Kıbrıs adımı; Lute Ada'ya gidecek

SEFA KARAHASAN, (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum yönetimi lideri Nikos Anastasadis ile görüşmeler

24 Ekim 2018 18:06

SEFA KARAHASAN, (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum yönetimi lideri Nikos Anastasadis ile görüşmeler yapmak amacıyla 31 Ekim Çarşamba günü Kıbrıs’a gidecek.
Lute\'nin cuma günü yapılacak liderler görüşmesinden sonra Ada\'ya gelecek olması, görüşmelerin yeniden başlamasına yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. Akıncı ile Anastasiadis, cuma günü BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın ikametgahında bir araya gelecek. 

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