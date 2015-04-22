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Dünya
Deutsche Welle

BM'den insan kaçakçılığına karşı çağrı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan kazalardan sorumlu tuttuğu insan kaçakçılarına karşı uluslar arası işbirliğini güçlendirme çağrısı yaptı.

22 Nisan 2015 13:04


BMGK'de oy birliğiyle alınan kararda, Libya açıklarında Pazar günü batan teknede 800'e yakın kişinin can verdiğine dikkat çekildi. Kararda, "suç şebekelerinin faaliyetlerine son verebilmek ve mültecileri korumak amacıyla insan kaçakçılığına küresel karşılık verilmesi gereği" vurgulandı.

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada uluslararası kamuoyunu mülteci krizine karşı ortak hareket etmeye çağırmış, yüzlerce mültecinin hayatını kaybetmesinden dolayı sarsıldığını kaydetmişti.

Almanya'da mülteci tartışması

Öte yandan Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Federal Meclis Grubu İç Politika Sözcüsü Stephan Mayer, kriz bölgelerinden mülteci akınına yasal çerçeve kazandırılması talebine karşı çıktı. Federal Alman hükümetinin insan hakları görevlisi, Sosyal Demokrat Parti (SPD) mensubu Christoph Strässer AB'nin dış temsilciliklerinin göç belgesi dağıtmasını önermişti.

"Handelsblatt" gazetesinin sorularını yanıtlayan Mayer, Strässer'in önerisini reddetti. Stephan Mayer, "Dış temsilcilikler vize dağıtımından sorumludur, iltica başvurusu görev alanına girmez. Aksi halde iltica sistemi çöker. Üstelik başvurusu reddedilen kişi yine de Avrupa'nın yolunu tutacaktır" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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