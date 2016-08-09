BM’den Halep için acil ateşkes çağrısı

BM Güvenlik Konseyi Suriye’yi görüşmek üzere toplanmaya hazırlanırken, BM’nin
Suriye’ye insani yardımdan sorumlu iki üst düzey koordinatörü Yakub El Hillo ile
Kevin Kennedy bugün yaptıkları ortak açıklamada Suriye’nin çatışmalar sonucunda
ikiye bölünmüş Halep kenti için acil ateşkes çağrısı yaptı.
Açıklamada çatışmalar sonucunda kentteki elektrik ve su dağıtım altyapısının
tahrip
olduğu, hasarın en kısa zamanda giderilmemesi halinde bunun kentte yaşayan
milyonlarca insan için vahim sonuçları olabileceği konusunda uyardı. İki milyon
civarındaki kent sakinin su ve elektriğe erişimi olmadığına dikkat çekilen açıklamada
BM’nin olası sonuçlar konusunda ciddi endişe taşıdığının altı çizildi.
Açıklamada şu noktalara dikkat çekildi: “BM acıda bütünleşen Halep kentinin
sivil
halkına yardım etmeye hazır. BM en azından tam bir ateşkes ya da insani yardım
amaçlı haftalık 48 saatlik insani yardım arası talep etmektedir. Böylelikle Halep’teki
milyonlarca insana ulaşıp tehlikeli düzeyde azalan gıda ve tıbbi malzeme takviyesi
yapılabilir.”
Özellikle çocukların can güvenliği ve sağılığının tehdit altında
olduğuna dikkat
çekiliyor. BM’nin Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, kesintilerin sıcak hava dalgası
öncesinde meydana gelmesi nedeniyle çocuklar açısından bulaşıcı hastalık riskinin
artığına dikkat çekti.
Halep’teki çatışmalarda geçtiğimiz ayın sonundan bu yana en az 130 sivilin hayatını
kaybettiği bildiriliyor. Ağır bombardımana hedef olan kentte hastaneler, klinikler ve
kentin kritik öneme sahip altyapısı tahrip oldu.
Dikkatler Güvenlik Konseyi’ne çevrildi
Halep’te kaygı verici gelişmeler yaşanırken dikkatler New York’ta yapılacak BM
Güvenlik Konseyi toplantısına çevrildi. Geçtiğimiz aylarda defalarca toplanan konsey
şimdiye kadar Suriye’deki savaşı sonlandıracak bir yol haritası belirleyemedi.
Güvenlik konseyi üyelerinin sorunun çözümünde mutabakat sağlayamaması
sonucunda BM ancak taraflara çağrı yapmakla yetinmek durumunda kalıyor.
Dün düzenlenen ve Suriye’ye insani yardımların masaya yatırıldığı toplantıda
konseye
üye ülke diplomatlarının bir kısmı çözüme ulaşılamamasından Rusya’yı sorumlu
tutarken Rusya bu eleştirileri reddetti. ABD, İngiltere, Yeni Zelanda, Fransa ve
Ukrayna büyükelçilerinin düzenlediği toplantıda diplomatlar Halep ve Suriye’de barış
ve güvenliğin sağlanmasında başarısız olunduğunu itiraf ettiler.
Toplantıya Halep’te görev yapmış iki doktor da katılarak sivil halkın acılarını
gözler
önüne seren fotoğraflar gösterdi. Doktor Zaher Sahloul, “Kınama, dua ve suçlamalara
ihtiyacımız yok“ derken cerrah Samet Attar, “hergün parçalanmış kafalar, parçalanmış
bedenler, ölü çocuk bedenleri görüyoruz“ sözleriyle isyanını dile getirdi.
Halep kuşatma altında
Halep vilayeti, 2012 yılının yaz aylarından bu yana ikiye bölünmüş durumda. Hükümet
yanlısı güçleri geçtiğimiz ay muhaliflerin kontrol altında tuttukları bölgeye tek yol olan
Castello Yolunu kapattı. Buna karşın geçtiğimiz hafta yaşanan şiddetli çatışmalarda
İslamcı ve cihatçı muhaliflerin oluşturduğu bir koalisyon da rejim yanlısı güçlerin
kentin güneyindeki ana yolunu kapattı. Her iki taraf kendi için gıda ve diğer
malzemeleri temin edebiliyor ancak yollar siviller için güvenli değil.
BM açıklamasında da bu noktaya dikkat çekilerek, “Eğer insanlar, hayatta kalabilmeleri
için ihtiyaç duydukları gıda ve diğer malzemelerden kasıtlı olarak mahrum
bırakılıyorsa o zaman bu kuşatma taktikleri savaş suçunun unsurunu oluşturuyor”
görüşüne yer verildi. Suriye’de çatışmaların başladığı 2011 yılının Mart ayından bu
yana 290 bini aşkın insan hayatını kaybetti. Milyonlarca insan yerinden edildi.