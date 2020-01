BM’den Halep için acil ateşkes çağrısı

BM Güvenlik Konseyi Suriye’yi görüşmek üzere toplanmaya hazırlanırken, BM’nin

Suriye’ye insani yardımdan sorumlu iki üst düzey koordinatörü Yakub El Hillo ile

Kevin Kennedy bugün yaptıkları ortak açıklamada Suriye’nin çatışmalar sonucunda

ikiye bölünmüş Halep kenti için acil ateşkes çağrısı yaptı.

Açıklamada çatışmalar sonucunda kentteki elektrik ve su dağıtım altyapısının

tahrip

olduğu, hasarın en kısa zamanda giderilmemesi halinde bunun kentte yaşayan

milyonlarca insan için vahim sonuçları olabileceği konusunda uyardı. İki milyon

civarındaki kent sakinin su ve elektriğe erişimi olmadığına dikkat çekilen açıklamada

BM’nin olası sonuçlar konusunda ciddi endişe taşıdığının altı çizildi.

Açıklamada şu noktalara dikkat çekildi: “BM acıda bütünleşen Halep kentinin

sivil

halkına yardım etmeye hazır. BM en azından tam bir ateşkes ya da insani yardım

amaçlı haftalık 48 saatlik insani yardım arası talep etmektedir. Böylelikle Halep’teki

milyonlarca insana ulaşıp tehlikeli düzeyde azalan gıda ve tıbbi malzeme takviyesi

yapılabilir.”

Özellikle çocukların can güvenliği ve sağılığının tehdit altında

olduğuna dikkat

çekiliyor. BM’nin Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, kesintilerin sıcak hava dalgası

öncesinde meydana gelmesi nedeniyle çocuklar açısından bulaşıcı hastalık riskinin

artığına dikkat çekti.

Halep’teki çatışmalarda geçtiğimiz ayın sonundan bu yana en az 130 sivilin hayatını

kaybettiği bildiriliyor. Ağır bombardımana hedef olan kentte hastaneler, klinikler ve

kentin kritik öneme sahip altyapısı tahrip oldu.

Dikkatler Güvenlik Konseyi’ne çevrildi

Halep’te kaygı verici gelişmeler yaşanırken dikkatler New York’ta yapılacak BM

Güvenlik Konseyi toplantısına çevrildi. Geçtiğimiz aylarda defalarca toplanan konsey

şimdiye kadar Suriye’deki savaşı sonlandıracak bir yol haritası belirleyemedi.

Güvenlik konseyi üyelerinin sorunun çözümünde mutabakat sağlayamaması

sonucunda BM ancak taraflara çağrı yapmakla yetinmek durumunda kalıyor.

Dün düzenlenen ve Suriye’ye insani yardımların masaya yatırıldığı toplantıda

konseye

üye ülke diplomatlarının bir kısmı çözüme ulaşılamamasından Rusya’yı sorumlu

tutarken Rusya bu eleştirileri reddetti. ABD, İngiltere, Yeni Zelanda, Fransa ve

Ukrayna büyükelçilerinin düzenlediği toplantıda diplomatlar Halep ve Suriye’de barış

ve güvenliğin sağlanmasında başarısız olunduğunu itiraf ettiler.

Toplantıya Halep’te görev yapmış iki doktor da katılarak sivil halkın acılarını

gözler

önüne seren fotoğraflar gösterdi. Doktor Zaher Sahloul, “Kınama, dua ve suçlamalara

ihtiyacımız yok“ derken cerrah Samet Attar, “hergün parçalanmış kafalar, parçalanmış

bedenler, ölü çocuk bedenleri görüyoruz“ sözleriyle isyanını dile getirdi.

Halep kuşatma altında

Halep vilayeti, 2012 yılının yaz aylarından bu yana ikiye bölünmüş durumda. Hükümet

yanlısı güçleri geçtiğimiz ay muhaliflerin kontrol altında tuttukları bölgeye tek yol olan

Castello Yolunu kapattı. Buna karşın geçtiğimiz hafta yaşanan şiddetli çatışmalarda

İslamcı ve cihatçı muhaliflerin oluşturduğu bir koalisyon da rejim yanlısı güçlerin

kentin güneyindeki ana yolunu kapattı. Her iki taraf kendi için gıda ve diğer

malzemeleri temin edebiliyor ancak yollar siviller için güvenli değil.

BM açıklamasında da bu noktaya dikkat çekilerek, “Eğer insanlar, hayatta kalabilmeleri

için ihtiyaç duydukları gıda ve diğer malzemelerden kasıtlı olarak mahrum

bırakılıyorsa o zaman bu kuşatma taktikleri savaş suçunun unsurunu oluşturuyor”

görüşüne yer verildi. Suriye’de çatışmaların başladığı 2011 yılının Mart ayından bu

yana 290 bini aşkın insan hayatını kaybetti. Milyonlarca insan yerinden edildi.