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Dünya
Deutsche Welle

BM'den Güney Sudan için sert açıklama

Bağımsızlığının 5'inci yıldönümünde iç savaşı andıran çatışmalara sürüklenen Güney Sudan uluslararası toplumun gündeminde. BMGK, taraflara saldırıların savaş suçu olarak değerlendirilebileceği uyarısında bulundu.

11 Temmuz 2016 14:52


Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Güney Sudan'ın siyasi liderlerine çatışmalara derhal son vermeleri çağrısı yaptı. Konsey'in 15 üyesinin yaptığı ortak açıklamada, BM'nin Güney Sudan'daki barış gücü misyonunu genişletebileceği de vurgulandı. Devlet Başkanı Salva Kiir ile yardımcısı Riek Machar'a bağlı güçler arasındaki çatışmalarda yüzlerce kişinin öldüğü bildiriliyor.

"Saldırılar savaş suçu sayılır"

Şiddetlenen çatışmaların sert ifadelerle kınandığı BMGK bildirisinde, sivilleri, BM tesisleri ve personelini hedef alan saldırıların savaş suçu sayılabileceği belirtildi. Herhangi bir ülke ismi anmaksızın bölge ülkelerinin yetkilileri, krize bir son verebilmek için Güney Sudan liderleri Kiir ve Machar nezdinde girişimde bulunmaya davet edildi.

Silah ambargosu teklifi kabul görmedi

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Peter Wilson, görüşmeler sırasında Güney Sudan'a silah ambargosu uygulanmasını önerdi. Ancak Büyükelçi Wilson'ın teklifi kabul görmedi. Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi François Delattre da iç savaşın taraflarına baskının artırılmasını istedi. Büyükelçi Delattre, tarafları sorunun çözümünde yeterli siyasi irade göstermemekle suçladı.

ABD: Sorumlular hesap verecek

ABD, başkent Cuba'da bulunan büyükelçilik binasındaki personelin büyük kısmını geri çekmeyi kararlaştırdı. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby, "çatışmalardan sorumlu olanların hesap vermesinin sağlanması için Washington'ın elinden gelen tüm çabayı harcayacağını" söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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