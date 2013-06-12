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BM'den Gezi çağrısı

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Gezi Parkı'ndaki olaylara ilişkin sukunet çağrısı yaptı

12 Haziran 2013 00:30

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Martin Nesirsky, New York'taki Genel Sekreterlik binasında yaptığı günlük basın toplantısında, Genel Sekreter Ban Ki-Moon’un Türkiye’deki protesto eylemlerinde gösteri ve ifade özgürlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini yönündeki çağrısını duyurdu: “Genel Sekreter sükunet çağırısı yapıyor.  Farklılıklara diyalog yoluyla yaklaşmanın önemini vurguluyor. Demokratik devletin temel ilkelerinden olan gösteri hakkı ve ifade özgürlüğüne saygı gösterilmeli.  Protestolar barışçıl olmalı.”
Hürriyet’in “ Geçtiğimiz hafta BM’nin Türkiye’deki protesto eylemlerini yakından takip ettiğini söylemiştiniz. BM’nin Türkiye’de gözlemcisi mi var? Gelişmeleri nasıl takip ediyorsunuz?" şeklindeki sorusunu BM Sözcüsü Nesirsky “Türkiye’de herkesin bildiği gibi BM gözlemcisi yok. Genel Sekreter Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip ediyor” şeklinde cevapladı

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