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Dünya

BM'den çocuk evliliklerinin önlenmesine yönelik çalışma

Hindistan, Bangladeş, Nijerya gibi ülkelerin dünya üzerinde çocuk evliliğinin en çok yapıldığı ülkeler olduğu belirtildi

22 Aralık 2014 14:34

BM İnsan Hakları komisyonunda kabul edilen karar tasarısında özellikle kız çocuklarının evlendirilmesinin yasaklanması öngörülüyor. Oy birliği ile kabul edilen karar tasarısı Kanada ve Zambiya delegasyonları tarafından sunuldu.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, 700 milyon civarında kadının 18 yaşından önce zorla evlendirildiğini duyuran 'Girls not Brides', önlem alınmaması halinde çocuk yaşta evlendirilen kadınların sayısının 2050 yılında 1,2 milyara ulaşacabileceğini öngördüklerini açıkladı. Hindistan, Bangladeş, Nijerya gibi ülkelerin dünya üzerinde çocuk evliliğinin en çok yapıldığı ülkeler olduğu belirtildi. 

'Girls not Brides' (Kızlar gelin değil) adlı uluslararası sivil toplum kuruluşuna göre, dünya genelinde her yıl 15 milyon kız çocuğu zorla evlendiriliyor. 

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