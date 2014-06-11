BM’den Avrupa’ya ırkçılık uyarısı



BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navi Pillay, 25 Mayıs'taki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın yaptığı çıkışa dikkate çekerek, aşırı sağın yükselişinden duyduğu endişeyi dile getirdi. Özellikle siyasi liderlerin nefret dolu söylemlerinin, insan hakları ihallerine giden yolu açtığına dikkat çeken Pillay, son olarak Brüksel'deki Yahudi Müzesi'ne yapılan saldırının da Avrupa'daki mevcut aşırılıkçı havadan beslendiğini belirtti.

AP'nin aşırı sağcıları

BM İnsan Hakları Komiseri, yeni seçilen Avrupa Parlamentosu'nda yer alacak aşırı sağcı politikacılar konusuna ise özel vurgu yaptı. Almanya'dan aşırı sağcı Nasyonaldemokrat Parti'nin (NPD) eski lideri Udo Voigt ve Fransa'dan Ulusal Cephe'nin lideri Marine Le Pen, Pillay'in zikrettiği isimler arasında yer aldı. Pillay, “Yeni Avrupa Parlamentosu'nda Almanya'dan bir partinin, ‘Avrupa beyaz insanın kıtasıdır ve öyle kalmalıdır' diyen bir lideri yer alacak. Ayrıca Müslümanların sokaktaki barışçı ibadetini ülkesinin Nazilerce işgaline benzeten Fransız bir parti lideri de bulunacak” dedi.

Cenevre'de BM İnsan Hakları Konseyi yaz oturumunun açılışında konuşan Pillay, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve dini hoşgörüsüzlüğün Avrupa'da ayrımcılığa karşı mücadeleyi zayıflatabileceğine de dikkat çekti.

Aşırı sağ Brüksel'in de gündeminde

AB'den üst düzey yetkililer de salı günü Brüksel'de yaptıkları toplantıda aşırı sağ tehdidi ele aldı. AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso yaptığı açıklamada, AB'de büyük önem taşıyan değerlere karşı tüm girişimlere ve aşırılıkçı tutumlara karşı uyanık olunması konusunu görüştüklerini belirtti. AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy da, ‘Birbirine karşı duyulan korku ve nefretin hakim olduğu bir Avrupa'dan kaçınmak için refah içinde, verimli, cömert ve koruyucu bir Avrupa'ya ihtiyaç olduğunu belirtti.